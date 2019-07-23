Секретные тюрьмы СБУ и украинских добровольческих батальонов работали не только в Мариуполе, но и по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также в других городах Украины, среди которых - Харьков, Краматорск, Красноармейск, об этом заявили РИА Новости бывшие заключенные и подтвердили экс-сотрудник МВД Украины, Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International.

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Секретные тюрьмы СБУ работали по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также в Харькове, Краматорске и Красноармейске. Об этом бывшие узники заявили РИА Новости. По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, секретная тюрьма действовала в СБУ Харькова.

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