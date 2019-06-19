Политика
В Харькове проспекту вернули имя маршала ЖуковаРБК 07:27
Во время голосования у здания горсовета проходила акция протеста, активисты скандировали «Позор!», отмечает телеканал. Проспект был назван в честь Петра Григоренко в 2016 году, до этого он назывался именем советского маршала. Его обратное переименование поддерживал мэр города Геннадий Кернес.
Читать в источнике
Оценить68
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 10:13, Вашингтон
Политика
У следствия по МН17 не оказалось спутниковых данных США
Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к крушению Boeing, при этом Россия заподозрила Нидерланды в сокрытии данных по делу и обнародовала данные, которые указывают на виновность Киева в крушении самолета.
Обновлено в 09:47
Религия
В РПЦ назвали провокацией запрет прихожанам приносить свечи в храм
Пермская епархия РПЦ расценила как провокацию инцидент в местном храме святого апостола Андрея Первозванного, где служительница не позволила прихожанке поставить собственную свечу и потребовала с нее тысячу рублей пожертвований.
Обновлено в 06:53
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором
"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Политика
Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 10:25
Здоровье
Краснодарские врачи спасли беременную с патологией
Сотрудники перинатального центра Краевой клинической больницы №2 сообщили об успешном излечении пациентки с опасной патологией.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
Россия подготовила к отправке в США партию ракетных двигателей РД-180
Обновлено в 06:23
Экономика
В правительстве озвучили размер пособия на детей от 1,5 до 3 лет
Во вторник премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет до размера прожиточного минимума.
Обновлено в 05:31
Политика
Эксперт заявил, что вина Украины по MH17 уже давно доказана
В интервью журналисту издания «ПолитНавигатор» эксперт Владимир Корнилов подчеркнул, что новой презентации от JIT он ждал очень долго.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Москве мужчина из винтовки стрелял по прохожим, есть раненые
На юге Москвы мужчина устроил стрельбу по прохожим из оружия. От его действий пострадали несколько человек.
Обновлено в 08:59
Политика
Экс-президент Франции Саркози предстанет перед судом
Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом в рамках расследования коррупционного скандала.
Обновлено в 09:10
Политика
Луценко пообещал арестовать украинца Харченко по делу о крушении МН17
Украинские правоохранители постараются арестовать подозреваемого, названного международным следствием по MH17 причастным к крушению малайзийского Boeing, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 08:42
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
Западные читатели оценили перехват российским Су-27 американского B-52
Издание Daily Mail написало о перехвате российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 23:25
Кино
Опрос: Американцы назвали Кристиана Бэйла любимым Бэтменом
Обновлено в 04:32
Футбол
Московское «Динамо» объявило о переходе украинского защитника
Обновлено в 06:13
Экономика
Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляции
Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете необоснованного повышения цен на коммунальные услуги выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:37
Кино
В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Технологии
Apple задумалась о частичном выводе производства из Китая
Американская компания Apple рассматривает возможность вывода до 30% производственных мощностей из Китая в другие страны в связи с усилением торговых разногласий между Вашингтоном и Пекином.
Обновлено в 09:27
Здоровье
Детский врач рассказала об опасности использования подгузников летом
Ранее, как писал News.ru, Роскачество проверило детские подгузники на безопасность, и те не вызвали нареканий.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Подмосковье мужчина ударил полицейского ножом
Уроженец Средней Азии ударил полицейского ножом в живот после проверки документов, но был быстро пойман, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Сильное землетрясение произошло в Японии
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Японии, есть пострадавшие.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Политика
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено в 07:37
Футбол
Федун заявил, что Боккетти покинет «Спартак»
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун рассказал, кто покинет команду в летнее трансферное окно.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьеве полицейский уволен
Капитан полиции, распространивший видеозапись катастрофы Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, уволен.
Обновлено в 06:49
Здоровье
Диетолог рассказала, какие напитки спасут от жары
Врач-диетолог объяснила, какие напитки стоит употреблять в жару, чтобы помочь организму справиться с высокими температурами.
Обновлено в 06:46
Хоккей
Кучеров заявил, что ему далеко до Овечкина и Малкина
Кучеров отметил, что в первый раз будет участвовать церемонии, поэтому пока рано говорить, что он перехватил эстафетную палочку у Овечкина и Малкина.
Обновлено в 04:34
Общество
Оценки получивших ноль баллов на ЕГЭ школьников из Астрахани изменили
Двум школьникам из Астрахани, получившим нулевые баллы на ЕГЭ из-за использования не предусмотренного регламентом типа ручек, повысили оценку с нуля баллов.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Посольство РФ проверит гражданство убитого в Лондоне выходца из России
Посольство РФ в Великобритании проверяет, был ли убитый в Лондоне Глеб Жебровский гражданином России.
Обновлено в 09:08