Политика
В Харькове проспекту вернули имя маршала ЖуковаРБК 07:27
Во время голосования у здания горсовета проходила акция протеста, активисты скандировали «Позор!», отмечает телеканал. Проспект был назван в честь Петра Григоренко в 2016 году, до этого он назывался именем советского маршала. Его обратное переименование поддерживал мэр города Геннадий Кернес.
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Происшествия
В Подмосковье обрушился автомобильный мост через реку
Часть автомобильного моста через реку Лама в Московской области обрушилась, не выдержав проезжавшего грузовика.
Обновлено в 07:47
Футбол
Денис Глушаков покинул «Спартак»
Обновлено в 06:06
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Экономика
Россияне стали покупать водку в малой таре
Самым популярным сегментом продаж малой тары стали дешевые марки водки стоимостью от 215 до 229 рублей за 0,5 л и сегмент эконом (230–269 рублей за 0,5 л), заявили в Beluga Group.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Рыбаки из КНДР пытались задержать российскую яхту в Японском море
Неизвестное судно, предположительно принадлежащее северокорейским рыбакам, предприняло попытку задержать российскую яхту в Японском море.
Обновлено в 05:35
Общество
Власти разъяснили порядок изъятия земель за нескошенную траву и мусор
Законопроект об изъятии земель у граждан за нескошенную траву и мусор, разработанный Минэкономразвития как мера борьбы с пожарами, не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, говорится в пояснениях Росреестра, поступивших в РБК.
Обновлено в 05:05
Хоккей
Генменеджер «Динамо»: не собираемся обменивать Шипачева
Генеральный менеджер московского хоккейного клуба "Динамо" Виктор Меркулов заявил, что клуб не собирается обменивать форварда Вадима Шипачева.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
В Башкирии произошел крупный пожар в производственном цехе
В поселке Красный Яр Уфимского района произошел крупный пожар: загорелась крыша гаража, в котором расположен производственный цех.
Обновлено в 07:52
Футбол
ЦСКА выкупил у «Эвертона» футболиста Влашича
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о выкупе у английского «Эвертона» хорватского полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Экономика
СМИ сообщили о появлении третьего обладателя капитала в $100 млрд
Бернар Арно присоединился к рейтингу обладателей солидных капиталов — основателю Amazon Джеффу Безосу ($119 млрд) и основателю Microsoft Биллу Гейтсу ($106 млрд).
Обновлено в 08:21
Футбол
Пятеро футболистов «Локомотива» прошли медосмотр
Сегодня, 19 июня, пятеро футболистов «Локомотива» в клинике спортивной медицины «Лужники» в Москве прошли медицинское обследование перед выходом из отпуска.
Обновлено в 07:16
Общество
Два волгоградских выпускника сдали два ЕГЭ на 100 баллов
Обновлено в 08:08
Общество
Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге
Федеральный Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге, которую планировали построить к 300-летию города.
Обновлено в 03:53
Общество
Кейт Миддлтон появилась на скачках в серо-голубом платье
18 июня состоялся первый день королевских скачек в Аскоте, которые считаются одними из самых престижных в мире.
Обновлено вчера в 12:57
Шоу-бизнес
Алибасов дал первое после отравления интервью
Известный музыкальный продюсер Бари Алибасов дал первое после выписки из НИИ имени Склифосовского интервью.
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия
В Москве произошла массовая драка у метро
На востоке Москвы произошла массовая драка на ножах.
Обновлено в 01:32
Экономика
Медведев подписал постановление о запрете повышения цен на услуги ЖКХ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее необоснованное повышение цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Мария Шукшина показала подросших сыновей-близнецов
Недавно артистка показала подросших наследников поклонникам.
Обновлено в 07:23
Общество
Опрос: Большинство россиян не одобряют роскошные выпускные
По данным ВЦИОМ, 83 процента взрослых россиян, закончивших школу более 15 лет назад, считают, что современные школьные выпускные вечера и балы излишне роскошны.
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Ростове вынесли приговор офицеру спецназа, убившему жителя КБР
В Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор майору, который обвинялся в убийстве 27-летнего жителя Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 08:06
Экономика
Российскую газовую турбину большой мощности ГТД-110М запустят в серию
Обновлено вчера в 03:18
Наука
По атомному радио впервые передали музыку
Американские физики построили первое атомное радио и передали на него стереофоническую музыкальную композицию с помощью АМ-радиоволны.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
Садальский посочувствовал Пугачевой в день рождения Галкина
Российский актер Станислав Садальский не смог поздравить юмориста и шоумена Максима Галкина с днем рождения, но выразил сочувствие знаменитой эстрадной певице Алле Пугачевой.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь
В Испании задержаны двое украинцев и двое испанцев, обвиняемые в принуждении к проституции женщин из стран Восточной Европы.
Обновлено вчера в 17:19
Наука
Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин
Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.
Обновлено в 04:22
Авто
В России упали продажи автомобилей
По данным о регистрациях машин, авторынок России в мае просел сразу на 18%, — до 124,5 тыс. машин.
Обновлено в 03:40