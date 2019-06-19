Политика

В Харькове проспекту вернули имя маршала ЖуковаРБК 07:27

Во время голосования у здания горсовета проходила акция протеста, активисты скандировали «Позор!», отмечает телеканал. Проспект был назван в честь Петра Григоренко в 2016 году, до этого он назывался именем советского маршала. Его обратное переименование поддерживал мэр города Геннадий Кернес.
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Совет Харькова вернул одному из проспектов города имя маршала Жукова

ТАСС06:12

В Харькове улице вернут советское название

Газета.Ru07:51

В Харькове горсовет поддержал возвращение проспекту имени маршала Жукова

Известия06:43

Одной из улиц Харькова вернут советское название

Говорит Москва08:00

Харьковскому проспекту вернули имя Жукова

Телеканал 360°05:54

Горсовет Харькова поддержал возвращение проспекту имени маршала Жукова

RT на русском04:58

Мэру Харькова пригрозили «ответственностью» за переименование проспекта

РИА Новости06:05
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