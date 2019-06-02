Политика
В Харькове повалили бюст маршала ЖуковаИнтерфакс 09:04
В Харькове в воскресенье активисты нескольких националистических и радикальных партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта.
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Как и при Порошенко, национал-радикалы безнаказанны, а интересы жителей юго-востока приносятся властью в жертву террору и вандализму националистов.
— Виктор Медведчук, украинский политикПарламентская газета 08:42
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 10:45, Ашберн
Политика
Сенатор пословицей ответил на заявление Порошенко по Крыму
Бывший президент Украины Петр Порошенко по инерции продолжает называть Крым украинским.
Обновлено в 04:12
Футбол
«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в РПЛ
Футбольный клуб «Уфа» уступил с минимальным счетом команде «Томь» во втором стыковом матче за право участия в Российской Премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
Китай испытал новую ракету с десятью независимыми боеголовками
Военно-морские силы Китая сообщили об успешно проведенных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения JL-3, пишет Defence Blog.
Обновлено в 10:26
Политика
Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова
Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ростовом возросло до 15
В результате столкновения автобуса и грузовика на трассе М4 «Дон» в Ростовской области пострадали 15 человек, 11 из которых госпитализированы.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине
В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.
Обновлено в 10:40
Кино
Брат Элтона Джона раскритиковал фильм «Рокетмен»
Биографический фильм о британском певце Элтоне Джоне «Рокетмен» вызвал негативную реакцию у сводного брата артиста Джеффа Дуайта.
Обновлено в 10:02
Транспорт
В Москве с автовокзала «Северные ворота» запустили первые рейсы
Первые рейсы запущены с нового столичного автовокзала "Северные ворота", заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.
Обновлено в 09:05
Авто
Одноместному Porsche не суждено было стать серийным
В 2015 году компания Porsche построила на базе 981 Boxster лёгкий спортивный автомобиль для хилклаймбинга, который должен был стать современной интерпретацией модели 909 Bergspyder 1968 года.
Обновлено в 07:25
Политика
Нетаньяху уволил двух министров, не избравшихся в парламент
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снял с министерских постов своих многолетних соратников по правому лагерю и соперников за влияние в нем Нафтали Беннета и Айлет Шакед, передает телерадиокомпания "Кан".
Обновлено в 09:54
Футбол
Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»
Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич в ближайшее время может стать новым главным тренером московского "Торпедо".
Обновлено в 10:30
Политика
Савченко считает, что Украина проиграла бой за Донбасс
В интервью телеканалу NewsOne Савченко назвала "проигранным боем" Украины выдачу российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР, а также уход гривны с этих территорий.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Столкновение круизного лайнера с теплоходом в Венеции попало на видео
Очевидцы столкновения круизного лайнера с туристическим теплоходом в Венеции поделились в соцсетях видео ЧП.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске выросло до 82
Число людей, обратившихся за медицинской помощью после взрывов и пожара на заводе в Дзержинске, возросло до 82.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа
В Сети впервые опубликованы сканы советского оригинала Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом от 23 августа 1939 года и секретного дополнительного протокола к нему.
Обновлено в 04:09
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Наука
Российский термоядерный реактор запустят в конце 2020 года
Обновлено в 03:36
Футбол
Выбежавшая в финале ЛЧ полуголая фанатка собрала 2 миллиона фолловеров
Во время финального матча Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" на поле выбежала девушка в купальнике, передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:31
Театры
Скончался режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев
В Уфе ушел из жизни, заслуженный деятель искусств РБ, режиссер Башкирского государственного театра оперы и балета Рустэм Галеев.
Обновлено в 10:17
Происшествия
В Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире
В городе Богдановиче Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире, сообщает региональное управление СК.
Обновлено в 06:38
Политика
Познер попал в базу «Миротворца»
Обновлено в 03:41
Спорт
Загитова и Туктамышева поиграли в футбол в перерыве ледового шоу
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поиграли в футбол в перерыве ледового шоу в Японии.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Собчак пристыдила Бузову и потребовала извинений
Обновлено в 10:23
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Трактор въехал в толпу журналистов во время гонок в Ростовской области
В воскресенье на дороге Ростов — Таганроге проходят традиционные гонки на тракторах, получившие название «Бизон-Трек-Шоу».
Обновлено в 08:52
Политика
Геращенко покинул Украину с огромной раной на шее
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Новой Москве машина врезалась в витрину магазина
Обновлено в 08:47