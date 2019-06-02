Политика

Снос бюста Жукова в Харькове попал на видеоРИА Новости 09:57

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры, на которых националисты в Харькове сносят с постамента бюст маршалу Георгию Жукову. Инцидент произошел возле городского Дворца спорта. На записи видно, как радикалы повалили монумент с помощью троса.
Читать в источнике
Рамзан Кадыров
Уверен, что сотни городов мира посчитали бы за честь иметь в своих парках, скверах и на площадях памятник Георгия Жукова. Если в Харькове сектористы и корпусисты снесли его бюст, они ничем не прославились, а покрыли себя позором.
— Рамзан Кадыров, российский политикТелеканал 360° 09:39

Подробнее о событии

В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова

RT на русском12:01

В Харькове повалили бюст маршала Жукова

Интерфакс09:04

В Харькове снесли бюст маршала Жукова

Вести.Ru08:03

Мэр Харькова пообещал восстановить снесенный националистами бюст Жукова

РЕН ТВ09:49

«Покрыли себя позором». Кадыров осудил снесших бюст маршалу Жукову националистов

ТАСС10:11

В Харькове активисты украинских националистических движений снесли памятник маршалу Георгию Жукову

Эхо Москвы11:01

Снос бюста Жукова в Харькове попал на видео

РИА Новости09:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 12:19, Ашберн

В Харькове сокрушили бюст маршалу Победы. Видео

Вести.UZ09:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 12:19, Ашберн
Происшествия

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло

Обновлено вчера в 09:35
Шоу-бизнес

Внучка Грейс Келли вышла замуж за французского продюсера

Внучка Грейс Келли - Шарлотта Казираги - вышла замуж за своего давнего возлюбленного, французского продюсера Дмитрия Рассама.
Обновлено в 11:30
Футбол

«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ

В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:02
Футбол

Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44
Футбол

Бэйла на Погба: «Реал» предложил «МанЮнайтед» обмен

Руководители мадридского "Реала" не оставляют попыток приобрести французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и готовят предложение о взаимном обмене.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Бывший глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков отрицает свою причастность к убийству заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 00:47
Политика

Бортко подал документы на участие в выборах губернатора Петербурга

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Александр Беглов и еще четыре кандидата на пост губернатора Петербурга подали необходимые документы в городскую избирательную комиссию в субботу, 1 июня.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Три человека пострадали при взрыве газа в Муроме

Обновлено в 06:28
Спорт

Эквадорец Карапас стал победителем «Джиро д’Италия»

Эквадорский велогонщик Ричард Карапас из команды Movistar стал победителем первого гранд-тура сезона — «Джиро д'Италия».
Обновлено в 11:33
Наука

Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца

Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено 30 мая в 11:13
Шоу-бизнес

Как умирал Андрей Краско, рассказал Ургант

Обновлено в 09:58
Наука

Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга

Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено 31 мая в 04:21
Шоу-бизнес

Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность

Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Политика

США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны

Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.
Обновлено в 11:06
Футбол

Балотелли: «Еще не решил, где продолжу карьеру»

Нападающий Марио Балотелли заявил, что он еще не решил, где продолжит карьеру.
Обновлено в 10:39
Происшествия

Пир заключенных в орловской колонии проверят прокуратура и ФСИН

Обновлено в 05:53
Общество

В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире

Обновлено в 11:59
Общество

В Москву вернется 30-градусная жара

В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.
Обновлено в 06:00
Космос

66000 км/ч: гигантский астероид достигнет Земли уже в эти выходные

Максимальное сближение произойдет в 9:10 утра. К этому моменту небесное тело достигнет скорости в 18,52 км/с.
Обновлено вчера в 08:04
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Происшествия

Отец пропавшей с деньгами кассирши из Башкирии обратился в полицию

Обновлено в 07:13
Общество

Ради выезда за рубеж россияне выплатили долги на 26 млрд рублей

Россияне, попавшие в этом году в списки невыездных, выплатили долги на 26 млрд рублей.
Обновлено в 03:03
Политика

Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ

Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ.
Обновлено в 11:59
Гаджеты

Apple может отказаться от iTunes

По предварительным данным, для замены iTunes будут выпущены приложения Music, TV и Podcasts.
Обновлено 31 мая в 22:52
Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в российском регионе

На чемпионате по гонкам на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» в Ростовской области одна из машин наехала на журналистов.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве

В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы.
Обновлено в 04:17
Происшествия

В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек

Пятнадцать человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП с участием автобуса в Аксакайском районе Ростовской области, сообщил региональный Минздрав.
Обновлено в 09:16
Спорт

СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40
Политика

В Омске скончался бывший генпрокурор России Алексей Казанник

Обновлено в 04:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное