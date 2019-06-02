Политика
Снос бюста Жукова в Харькове попал на видеоРИА Новости 09:57
Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры, на которых националисты в Харькове сносят с постамента бюст маршалу Георгию Жукову. Инцидент произошел возле городского Дворца спорта. На записи видно, как радикалы повалили монумент с помощью троса.
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Уверен, что сотни городов мира посчитали бы за честь иметь в своих парках, скверах и на площадях памятник Георгия Жукова. Если в Харькове сектористы и корпусисты снесли его бюст, они ничем не прославились, а покрыли себя позором.
— Рамзан Кадыров, российский политикТелеканал 360° 09:39
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 12:19, Ашберн
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