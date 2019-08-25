Происшествия

В Харькове обвалился автомобильный мостРИА Новости 03:55

Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
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Автомобильный мост обвалился в Харькове

РБК06:31

В Харькове обвалился автомобильный мост

РИА Новости03:55

В Харькове обвалился автомобильный мост

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Автомобильный мост рухнул в Харькове. Видео

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В Харькове обрушился автомобильный мост

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Вести.Ru04:17

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