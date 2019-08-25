Происшествия
В Харькове обвалился автомобильный мостРИА Новости 03:55
Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
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Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Политика
В США признали российский пулемет лучшим в мире
Обновлено в 00:44
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
Росгвардия проверит сотрудников, отказавших в помощи из-за обеда
Росгвардия проводит служебную проверку опубликованного в интернете видеоролика, на котором ульяновские сотрудники ведомства якобы проигнорировали сообщения о преступлении, сославшись на обед.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Здоровье
Для печени сладкое может быть опаснее алкоголя
Жировую болезнь печени вызывает злоупотребление сладким. Об этом сообщает портал «Рамблер/доктор».
Обновлено в 04:53
Гаджеты
Xiaomi Mi 9 получил апдейт прошивки MIUI на базе Android 10
Китайский смартфон Xiaomi Mi 9 получил новую версию прошивки MIUI на базе операционной системы Android 10.
Обновлено вчера в 17:09
Здоровье
Из больниц Нижнего Тагила массово увольняются хирурги
В августе сразу в двух больницах Нижнего Тагила массово уволились хирурги: в начале месяца это сделали специалисты Демидовской больницы, а в середине заявление об уходе написали врачи Центральной городской больницы №1.
Обновлено 23 августа в 23:52
Политика
Лидеры G7 выступили за усиление сотрудничества с Россией
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Подмосковье коллекторы выстрелили в 9-летнюю девочку
В Подмосковье коллекторы выстрелили в 9-летнюю девочку. Как сообщает РенТВ, инцидент произошел в городе Красногорске.
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия
Части А321 эвакуировали с кукурузного поля в Подмосковье
Последние части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который 15 августа экстренно сел на кукурузном поле рядом с подмосковным аэропортом Жуковский, эвакуировали.
Обновлено вчера в 12:29
Политика
Высокую делегацию России пригласили посетить Польшу в январе
Польская сторона ожидает визита российской делегации высокого ранга на памятные мероприятия по случаю годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 06:01
Футбол
AS: Моуринью ждет предложения от «Реала»
Португальский тренер Жозе Моуринью отказался от нескольких предложений, потому что ждет, когда к нему обратится «Реал», сообщает AS.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных пострадал из-за укуса черепахи
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных рассказал поклонникам о случившемся происшествии в Instagram.
Обновлено вчера в 21:00
Культура
Жена Петра Мамонова рассказала о состоянии музыканта
Супруга Мамонова отметила, состояние Мамонова оценивают как стабильное.
Обновлено в 05:36
Наука
Ученые назвали самую опасную группу крови
Ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что самой опасной группой крови является четвертая (АВ) с отрицательным резус-фактором.
Обновлено в 03:31
Политика
Джонсон и Трюдо требуют деэскалации в Гонконге
Ситуацию в Гонконге обсудили во время саммита G7 в Биаррице премьер-министры Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо.
Обновлено вчера в 12:02
Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
В Росгвардии ознакомятся с законопроектом, согласно которому сотрудники ведомства во время службы будут обязаны носить на форме специальные идентификационные номера.
Обновлено вчера в 22:33
Армия и оружие
Израильские истребители вторглись в Ливан вслед за беспилотниками
Группа израильских истребителей совершила облет над ливанской столицей и южными городами после инцидента с израильскими беспилотниками в южном пригороде Бейрута, сообщил РИА Новости осведомленный источник в международном аэропорту Бейрута.
Обновлено в 05:23
Происшествия
NASA сообщило о первом преступлении в космосе
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП.
Обновлено в 06:38
Политика
Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко
Депутат Верховной рады Александр Онищенко, против которого на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в интервью телеканалу NewsOne рассказал, как США управляли Украиной во время президентства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Трамп не хотел приезжать на саммит G7
По информации американского телеканала CNN, президент США Дональд Трамп не хотел ехать на саммит «Большой семерки» во французском Биаррице.
Обновлено 23 августа в 20:54
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено вчера в 03:30
Политика
Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье
Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено вчера в 05:25
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона
В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.
Обновлено в 00:26