Происшествия
В Харькове обвалился автомобильный мостРИА Новости 03:55
Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:43, Ашберн
Политика
AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения России
Лидеры стран G7 считают, что в настоящий момент «очень рано» реинтегрировать Россию в «Большую восьмерку».
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Обновлено в 06:59
Футбол
Крылья Советов — Спартак 1:0 (1-й тайм)
Обновлено в 12:17
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено в 09:12
Происшествия
Пожар потушен рядом с ЦНИИмаш в Королеве
Обновлено в 12:01
Футбол
ЦСКА — Ахмат 3:0
Обновлено в 11:25
Здоровье
Собаки по запаху определили рак у женщин
Обновлено в 11:47
Единоборства
Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.
Обновлено вчера в 15:46
Политика
В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете
Обновлено в 08:45
Хоккей
«Трактор» впервые стал победителем Мемориала Ромазана
Финальная встреча в Магнитогорске завершилась со счётом 2:1 в пользу челябинцев Челябинский «Трактор» в последнем матче Мемориала Ромазана 25 августа одержал победу над магнитогорским «Металлургом» и впервые в своей истории стал победителем этого турнира, сообщают в пресс-службе хоккейного клуба.
Обновлено в 11:03
Космос
«Союз МС-14» с роботом Федором не смог пристыковаться к МКС
Отправившийся в четверг к МКС транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к станции в назначенное время.
Обновлено вчера в 02:23
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено вчера в 11:20
Авто
Назван топ-5 японских седанов по цене новой Lada Granta
Эксперты назвали топ-5 японских седанов, которые можно приобрести на вторичном рынке по цене новой Lada Granta.
Обновлено в 06:26
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме Marvel
Харингтон может присоединиться к супергероям из вселенной Marvel. По словам инсайдеров, актер сыграет одного из персонажей в новом фильме.
Обновлено вчера в 04:58
Экономика
В ГСС оценили данные об отказе от SSJ-100 всех зарубежных авиакомпаний
В компании «Гражданские самолёты Сухого», являющейся производителем лайнеров Sukhoi Superjet 100, прокомментировали сообщения об отказе от эксплуатации SSJ-100 мексиканского авиаперевозчика Interjet — последней зарубежной авиакомпании, использующей данные лайнеры.
Обновлено 23 августа в 06:03
Армия и оружие
Запредельный пилотаж Су-57 показали на видео
В Сети появилось видео тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57.
Обновлено в 04:44
Кино
Вторая часть «Черной пантеры» выйдет весной 2022 года
Обновлено в 09:13
Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
Росгвардия изучит проект закона об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников хорошо различимых идентификационных номеров при несении службы в общественных местах.
Обновлено в 08:29
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Музыка
Известный брянский ансамбль «Бабкины внуки» презентовал новую песню
Брянский ансамбль народной песни «Бабкины внуки» представил свою новую песню «Вьюн над водой».
Обновлено в 08:05
Политика
Украина снизила поставки российского дизеля в два раза
Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено в 10:04
Политика
Елизавета II пожаловалась на испорченный Трампом газон
Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась премьер-министру Австралии Скотту Моррисону на испорченный газон.
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Калужской области убит 92-летний ветеран ВОВ
В СК РФ по Калужской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту убийства 92-летнего ветерана ВОВ.
Обновлено вчера в 11:44
Футбол
Моуринью ожидает предложения от «Реала»
По информации AS, Моуринью, который имел сразу несколько хороших предложений этим летом, принял решение не подписывать ни с кем контракт, ожидая, что главный тренер Реала Зинедин Зидан покинет свой пост в ближайшее время.
Обновлено в 06:07
Культура
Первая очередь арт-резиденции на Ямале заработает в августе 2020 года
Первая очередь арт-резиденции на базе молодежных центров, которая станет филиалом "Тавриды", откроется в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) в августе 2020 года.
Обновлено в 09:10
Общество
Аксёнов рассказал о важности «Тавриды — АРТ» для Крыма
Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о значении фестиваля «Таврида — АРТ» для полуострова.
Обновлено в 09:46
Армия и оружие
Израиль нанес удары по иранским целям в Сирии
Израиль нанес удары по иранским силам «Аль-Кудс» (силам специального назначения Корпуса стражей исламской революции) и шиитских боевиков в Сирии, чтобы «предотвратить нападение» на страну, сообщил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.
Обновлено вчера в 18:44