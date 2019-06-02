Политика

В Харькове националисты повалили бюст маршала ЖуковаРоссийская газета 08:25

В Харькове представители радикальных националистических организаций осквернили памятник маршалу Георгию Жукову и повалили бюст полководца на землю.
Читать в источнике
Рамзан Кадыров
Уверен, что сотни городов мира посчитали бы за честь иметь в своих парках, скверах и на площадях памятник Георгия Жукова. Если в Харькове сектористы и корпусисты снесли его бюст, они ничем не прославились, а покрыли себя позором.
— Рамзан Кадыров, российский политикТелеканал 360° 09:39

Подробнее о событии

В Харькове активисты украинских националистических движений снесли памятник маршалу Георгию Жукову

Эхо Москвы11:01

В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова

RT на русском12:01

В Харькове повалили бюст маршала Жукова

Интерфакс09:04

Кадыров осудил разрушение памятника маршалу Жукову в Харькове

РБК13:57

Мэр Харькова пообещал восстановить снесенный националистами бюст Жукова

РЕН ТВ09:49

«Покрыли себя позором». Кадыров осудил снесших бюст маршалу Жукову националистов

ТАСС10:11

Снос бюста Жукова в Харькове попал на видео

РИА Новости09:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 15:23, Ашберн

В Харькове сокрушили бюст маршалу Победы. Видео

Вести.UZ09:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 15:23, Ашберн
Музыка

Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность

Обновлено вчера в 19:35
Политика

Сенатор пословицей ответил на заявление Порошенко по Крыму

Бывший президент Украины Петр Порошенко по инерции продолжает называть Крым украинским.
Обновлено в 04:12
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Футбол

«Уфа» и «Крылья Советов» не отстыковались

«Томь» дома одержала минимальную победу над «Уфой», а «Нижний Новгород» с таким же счетом одолел в гостях «Крылья Советов».
Обновлено в 13:48
Политика

Помпео заявил о готовности США к переговорам с Ираном

Ранее президент США Дональд Трампа в интервью газете The Sun заявил, что Соединенные Штаты стараются воспрепятствовать появлению ядерного оружия у Ирана.
Обновлено в 12:28
Политика

Депутат Рады Геращенко покинул Украину с раной на шее

Обновлено в 11:43
Армия и оружие

Россия спокойно отреагирует на переброску военных США в Польшу

Военный эксперт Кнутов в беседе с корреспондентами Nation News назвал цель переброски войск Вашингтона в Польшу.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Дзержинске достигло 85

85 пострадавшим при взрыве в Дзержинске потребовалась медицинская помощь. 16 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Обновлено в 03:00
Политика

Захарова назвала снос бюста Жукова «вызовом» для новой власти Украины

Обновлено в 11:02
Единоборства

Василий Уткин выступил от имени «московского толстячества»

От имени московского толстячества хочу напомнить Андрею Рябинскому, что нет менее здорового питания, чем то, после которого бойцы писают допингом.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие

В Минобороны показали полёт МиГ-31 и Ту-95МС над Тихим океаном

Ведомство опубликовало видео Российское оборонное ведомство показало полет истребителей-перехватчиков Миг-31 над Тихим океаном.
Обновлено в 03:25
Футбол

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон сменил клуб

Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес

Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей

Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
Обновлено в 01:09
Политика

Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.
Обновлено в 13:31
Общество

Россиян хотят освободить от установки счетчиков тепла

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило освободить россиян от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 13:33
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Экономика

Стоимость компании SpaceX впервые превысила стоимость Tesla

Рыночная капитализация аэрокосмической компаний американского предпринимателя Илона Маска впервые превысила стоимость другой его компании по производству электромобилей.
Обновлено в 06:59
Экономика

Эксперты: Россия поможет Венесуэле разработать платежную систему

Россия поможет Венесуэле разработать суверенную платежную систему, полагают опрошенные "Газетой.Ru" эксперты.
Обновлено в 15:09
Здоровье

Эксперты рассказали, какую рыбу еще можно есть без опаски

Обновлено в 08:15
Происшествия

Нападение водителя джипа на мужчину в Подмосковье попало на видео

На кадрах заметно, как водитель внедорожника Toyota Land Cruiser подрезал "Ладу" и встает на полосе перед ней.
Обновлено в 08:38
Общество

Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде

Обновлено в 13:38
Общество

Гороскоп на 3 июня: Козерогов ждут новые перспективы, а Рыб – обустройство дома

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III) Есть большая вероятность того, что Рыбы захотят заняться обустройством своего дома или другого личного пространства: машины, дачи, рабочего места.
Обновлено в 12:22
Армия и оружие

ВСУ начали массированный обстрел ДНР сразу с нескольких направлений

Вечером, 2 июня, ВСУ начали массированный обстрел ДНР сразу с нескольких направлений, сообщает представительство Республики в СЦКК.
Обновлено в 13:46
Общество

Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения

Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 10:12
Общество

Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных

Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".
Обновлено в 12:40
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено 31 мая в 15:55
Происшествия

Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США

Обновлено в 13:25
Единоборства

Нурмагомедов начал подготовку к следующему бою

Российский обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к следующему поединку, который состоится 7 сентября.
Обновлено в 14:44
Шоу-бизнес

Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы

Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 11:33
Происшествия

В Чите полиция разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине

Полицейские Читы разыскивают уличного художника, который нарисовал в центре города оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина.
Обновлено в 12:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное