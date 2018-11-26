Акция протеста проходит у здания генконсульства России в центре Харькова, передает "Укринформ". Напротив здания под проливным дождем собрались более сотни активистов, они забросали здание фаерами, бутылками с красной жидкостью и яйцами. От фаера вспыхнула и сгорела елка у здания.

В Харькове генконсульство России забросали яйцами и фаерами

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