В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналистаРИА Новости 05:36

с чего всё началось

Мне стыдно за то, что позволил себе глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев. И от лица всей партии "Единая Россия" я сейчас хотел бы принести извинения журналистам, всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина. Об этом сообщает пресс-служба СУСК по республике. Чиновника обвиняют в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста

Происшествия Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе Французская полиция арестовала подозреваемого в подготовке и исполнении взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.

Политика Уволенный член Нацсовета Украины подал в суд на Зеленского Освобожденный от должности член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Владимир Горковенко заявил в понедельник, что подал в суд на главу государства Владимира Зеленского из-за незаконного, по его мнению, увольнения.

Политика В ФСБ не исключили повторения провокаций со стороны Украины В акваториях Чёрного и Азовского морей сохраняются риски повторения провокаций, аналогичных инциденту в Керченском проливе, рассказал руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

Политика Против Порошенко завели четвертое уголовное дело В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.

Происшествия После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек 27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.

Технологии Названы самые бесполезные аксессуары для электронных устройств Самыми бесполезными аксессуарами для электронных устройств являются селфи-палка, водонепроницаемые чехлы и ремешки для умных часов, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование проекта Hi-Tech Mail.ru.

Авто АвтоВАЗ производит спешный отзыв Lada Xray Cross По имеющейся неподтвержденной информации во время отзыва в автомашинах произведут замену промежуточного рулевого вала.

Политика Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.

Шоу-бизнес Сын Наташи Королевой перестал скрывать свою девушку 17-летний Архип завел роман с моделью. 17-летний Архип, сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, похоже, завел первый серьезный роман.

Экономика Госдолг Украины подскочил на миллиард долларов за месяц По состоянию на 30 апреля государственный и гарантированный государством долг Украины выросли на 1,3% за месяц, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинский Минфин.

Происшествия Два теплохода столкнулись на Северном речном вокзале в Москве Два прогулочных теплохода получили незначительные повреждения во время столкновения на Северном речном вокзале Москвы.

Происшествия Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.

Политика В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Политика Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung.

Экономика В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.

Футбол «Арсенал» продлил контракт с Черевченко Российский специалист Игорь Черевченко продолжит работу в качестве главного тренера тульского «Арсенала».

Происшествия В Париже задержали самолет «Аэрофлота» для спецдосмотра пассажиров Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, какое-то время пассажиров не выпускали, сообщил РБК муж одной из пассажирок.

Политика Путин назвал залог эффективной мерой пресечения для бизнесменов Залог может быть эффективной мерой пресечения для бизнесменов, подозреваемых по экономическим уголовным делам, заявил президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

Происшествия Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми В понедельник, 27 мая, на строительной площадке, расположенной на улице Решетникова в Перми, произошло обрушение башенного крана.

Общество В Екатеринбурге с могил лидеров ОПС «Уралмаш» исчезли памятники Памятники лидерам организованного преступного сообщества Уралмаш Григорию Цыганову, Сергею Иванникову и Александру Хабарову исчезли с их могил на Северном кладбище Екатеринбурга.

Гаджеты AMD представила новые видеокарты Navi Radeon RX 5000 Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.

Энергетика Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн загрязненной нефти По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».

Космос Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б» Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.