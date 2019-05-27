Напавшего на журналиста чиновника исключат из партииГазета.Ru 06:51

Мне стыдно за то, что позволил себе глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев. И от лица всей партии "Единая Россия" я сейчас хотел бы принести извинения журналистам, всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев.

В президиуме партии признали, что у Зайцева случился приступ "белой чиновничьей горячки". Ему посоветовали пойти на татами или на ринг. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева после нападения на журналиста "России 24".

Напавшего на журналиста чиновника исключат из партии

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