Происшествия
В Орджоникидзевском районе Хакасии 24 ноября пропали четыре туриста, которые катались на снегоходах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
RT на русском00:26
с чего всё началось
«Спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России проводят поисковую операцию в посёлке Приисковом Орджоникидзевского района», — говорится в сообщении.RT на русском00:26
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Происшествия
В Балашихе загорелся ангар на площади 450 «квадратов»
Обновлено в 02:23
Происшествия
Во Франции более 100 тысяч человек приняли участие в акциях протеста
Обновлено в 01:58
Происшествия
В Ростовской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Усть-Донецком районе Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Обновлено в 02:23
Происшествия
На Кубани произошло землетрясение магнитудой 4
"По информации от ФГБУН геофизическая служба РАН города Обнинск, произошло сейсмособытие магнитудой 4 балла на глубине 10 километров", — говорится в сообщении.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Сотрудник РЖД погиб из-за сорванной ветром кровли в Иркутской области
В Иркутской области около станции Тайшет погиб сотрудник железной дороги, на которого обрушилась сорванная порывами ветра крыша здания.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В США полиция по ошибке застрелила покупателя в ТЦ
Обновлено в 01:29
Происшествия
ФСИН создала новые места в колониях для бывших правоохранителей
В ведомстве рассказали, чтобы были приняты меры "по созданию дополнительных мест для размещения бывших работников судов и правоохранительных органов в колониях строгого режима".
Обновлено в 02:19
Происшествия
В Кирове пьяный водитель насмерть сбил ребёнка на переходе
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Улан-Удэ два человека погибли, обварившись кипятком
Два человека в Улан-Удэ погибли, один получил травмы, открыв задвижку в коллекторе и обварившись кипятком, сообщили РИА Новости в центре медицины катастроф республики Бурятия.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Во Вьетнаме россиянка получила 18 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков
Суд во вьетнамском городе Хошимин приговорил гражданку России Галину Николаенко к 18 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, сообщает местное издание VnExpress.
Обновлено в 00:01
Происшествия
В Северной Осетии задержали мужчину, бросившего гранату во время драки
Сотрудники Росгвардии в Северной Осетии задержали мужчину, бросившего гранату в своего оппонента рядом с рестораном, боеприпас не взорвался, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по РСО-Алания.
Обновлено в 02:16
Происшествия
В Перми в одной из квартир произошел хлопок
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Пулкове на 11 часов задержали рейс на Гоа
Обновлено в 01:43
Происшествия
В Иркутске произошел пожар на крыше исправительной колонии
Обновлено в 01:44
Происшествия
Массовое ДТП на Лесной Поляне попало на видео
В воскресенье, 25 ноября, у кемеровской Лесной Поляны произошло серьёзное ДТП.
Обновлено в 02:19