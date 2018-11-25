Происшествия

В Хакасии спасатели ищут четырёх пропавших туристов
RT на русском
00:26

В Орджоникидзевском районе Хакасии 24 ноября пропали четыре туриста, которые катались на снегоходах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
RT на русском00:26
с чего всё началось
«Спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России проводят поисковую операцию в посёлке Приисковом Орджоникидзевского района», — говорится
 в сообщении.
RT на русском00:26

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Хакасия
Республика в России
Субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Сибирский федеральный округ, часть Восточно-Сибирского экономического района. Столица - город Абакан.
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