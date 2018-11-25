Происшествия
Четыре туриста пропали в Орджоникидзевском районе Хакасии, катаясь на снегоходах, сообщает республиканский главк МЧС. По информации ведомства, о пропаже сообщил мужчина, который сдавал им жилье в поселке Приисковый. По предварительной информации, двое из пропавших — жители Красноярского края.
РИА Новости00:25
с чего всё началось
«Спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России проводят поисковую операцию в посёлке Приисковом Орджоникидзевского района», — говорится в сообщении.RT на русском00:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 04:03, Ашберн
Происшествия
Ангар со стройматериалами горит на рынке в Балашихе
Обновлено в 04:00
Происшествия
Во Франции более 100 тысяч человек приняли участие в акциях протеста
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли двое детей
В Усть-Донецком районе Ростовской области во время пожара в частном жилом доме погибли четыре человека, двое из них — дети.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Экс-глава Nissan отрицает вину в умышленном сокрытии доходов
Карлос Гон, теперь уже бывший глава Nissan, отрицает вину в умышленном сокрытии доходов, сообщила телекомпания NHK со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:56
Происшествия
ФСИН создала новые места в колониях для бывших правоохранителей
В ведомстве рассказали, чтобы были приняты меры "по созданию дополнительных мест для размещения бывших работников судов и правоохранительных органов в колониях строгого режима".
Обновлено в 03:54
Происшествия
На Кубани произошло землетрясение магнитудой 4
Обновлено в 03:56
Происшествия
Сотрудник РЖД погиб из-за сорванной ветром кровли в Иркутской области
В Иркутской области, около станции Тайшет, погиб сотрудник железной дороги, на которого обрушилась сорванная порывами ветра крыша здания.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В Северной Осетии задержали мужчину, бросившего гранату во время драки
Сотрудники Росгвардии в Северной Осетии задержали мужчину, бросившего гранату в своего оппонента рядом с рестораном, боеприпас не взорвался, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по РСО-Алания.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В США полиция по ошибке застрелила покупателя в ТЦ в «черную пятницу»
В одном из торговых центров города Гувер в американском штате Алабама полиция по ошибке застрелила покупателя, пытаясь нейтрализовать зачинщика беспорядков, заявили в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Перми в квартире произошел хлопок неустановленного характера
Хлопок неустановленной причины выбил стекла и повредил межкомнатные перегородки в одной из квартир жилого дома в Перми, сообщается на сайте ГУМЧС России по Пермскому краю.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Улан-Удэ два человека погибли, обварившись кипятком
Два человека в Улан-Удэ погибли, один получил травмы, открыв задвижку в коллекторе и обварившись кипятком, сообщили РИА Новости в центре медицины катастроф республики Бурятия.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Природный пожар на севере Калифорнии локализован на 95%
Природный пожар на севере американского штата Калифорния локализован на 95%.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Во Вьетнаме россиянка получила 18 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков
Суд во вьетнамском городе Хошимин приговорил гражданку России Галину Николаенко к 18 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, сообщает местное издание VnExpress.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Кирове пьяный водитель насмерть сбил ребёнка на переходе
Обновлено в 03:59
Происшествия
Угроза взрыва на Рижском вокзале не подтвердилась
Обновлено в 03:56