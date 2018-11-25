Происшествия

В Хакасии пропали туристы, отправившиеся кататься на снегоходах
РИА Новости
00:25

Четыре туриста пропали в Орджоникидзевском районе Хакасии, катаясь на снегоходах, сообщает республиканский главк МЧС. По информации ведомства, о пропаже сообщил мужчина, который сдавал им жилье в поселке Приисковый. По предварительной информации, двое из пропавших — жители Красноярского края.
РИА Новости00:25
с чего всё началось
«Спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России проводят поисковую операцию в посёлке Приисковом Орджоникидзевского района», — говорится
 в сообщении.
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Хакасия
Республика в России
Субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Сибирский федеральный округ, часть Восточно-Сибирского экономического района. Столица - город Абакан.
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