В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналистаРИА Новости вчера в 22:34

с чего всё началось

Мне стыдно за то, что позволил себе глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев. И от лица всей партии "Единая Россия" я сейчас хотел бы принести извинения журналистам, всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев.

Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете. Видео распространилось в интернете и получило широкий резонанс.

В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналиста

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