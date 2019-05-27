Происшествия
В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналистаРИА Новости вчера в 22:34
Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете. Видео распространилось в интернете и получило широкий резонанс.
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Мне стыдно за то, что позволил себе глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев. И от лица всей партии "Единая Россия" я сейчас хотел бы принести извинения журналистам, всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев.
— Евгений Ревенко, российский политикКоммерсантъ вчера в 18:25
с чего всё началось
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) в отношении главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева («Единая Россия»).Коммерсантъ04:33
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СК Хакасии возбудил уголовное дело в отношении Главы Ширинского района
Московский Комсомолец Хакасия04:59
Приложил руку: глава Ширинского района «прославил» Хакасию, напав на корреспондента
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