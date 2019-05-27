В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналистаРИА Новости вчера в 22:34

Как ранее сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, СЖР также намерен провести собственную проверку в связи с этим инцидентом. При необходимости союз может оказать пострадавшему журналисту юридическую помощь, добавил Соловьев.

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