Политика
В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналистаРИА Новости вчера в 22:34
Как ранее сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, СЖР также намерен провести собственную проверку в связи с этим инцидентом. При необходимости союз может оказать пострадавшему журналисту юридическую помощь, добавил Соловьев.
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Хакасское отделение ЕР предполагает, что журналисты сами спровоцировали конфликт с Зайцевым
Московский Комсомолец Хакасия04:34
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