Политика

В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналистаРИА Новости вчера в 22:34

Как ранее сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, СЖР также намерен провести собственную проверку в связи с этим инцидентом. При необходимости союз может оказать пострадавшему журналисту юридическую помощь, добавил Соловьев.
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СК начал проверку после нападения чиновника на журналиста

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В СК начали проверку после нападения хакасского чиновника на журналиста

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В СК начали проверку после нападения чиновника из Хакасии на журналиста

Москва 2401:45
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Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года. В прошлом - журналист, ведущий программ «Вести» и «Вести недели», директор дирекции информационных программ телеканала «Россия-1».
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