Происшествия

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»Газета.Ru вчера в 19:58

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, инцидент произошел в кабинете Зайцева и попал на видео.
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Евгений Ревенко
Мне стыдно за то, что позволил себе глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев. И от лица всей партии "Единая Россия" я сейчас хотел бы принести извинения журналистам, всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев.
— Евгений Ревенко, российский политикКоммерсантъ вчера в 18:25
с чего всё началось
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело
 по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) в отношении главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева («Единая Россия»).
Коммерсантъ04:33

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Популярный телеведущий Дмитрий Дибров ждет цветную революцию на Дону.
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Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
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Финансы

В США оценили планы Москвы по отказу от доллара

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Обновлено в 10:12
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Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне

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Экономика

Вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям россиян

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Политика

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Возможно, что россияне покидают страну даже в больших количествах, чем сообщает статистика, но последние данные говорят о том, что Россия сталкивается с серьезными проблемами в своих попытках достичь целевого показателя по чистой миграции в 300 000 человек в год.
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Обновлено в 12:36
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Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу.
Обновлено в 12:56
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Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва

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NVIDIA бесплатно раздаст перевыпуск Quake II с современной графикой

NVIDIA объявила о выпуске ремейка классической игры Quake II RTX с современной графикой.
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