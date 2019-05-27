В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналистаРИА Новости вчера в 22:34

Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете. Видео распространилось в интернете и получило широкий резонанс.

В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналиста

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