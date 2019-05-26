Политика
«Единая Россия» рассмотрит нападение чиновника на журналистаLenta.ru 18:16
Комиссия «Единой России» по этике рассмотрит нападение главы Ширинского района республики Хакасия Сергея Зайцева на съемочную группу телеканала «Россия 24». Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.
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Глава Ширинского района напал во время интервью на журналистов канала Россия 24
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