Политика
СКР начал проверку после нападения главы района Хакасии на журналистаКоммерсантъ 21:57
Следственный комитет России (СКР) проводит проверку по факту появления в интернете видеоролика, на котором глава Ширинского района республики Хакасия, единоросс Сергей Зайцев толкает корреспондента «России 24».
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Глава Ширинского района напал во время интервью на журналистов канала Россия 24
Московский Комсомолец Хакасия02:31
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В Сети появились новые снимки детей Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой
В июне 2017 года весь мир огорошила новость о том, что подруга мировой знаменитости Энрике Иглесиаса, российская теннисистка Анна Курникова родила певцу двойняшек – так тщательно звездная пара скрывала не только «интересное положение» будущей мамы, но и вообще свою личную жизнь.
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Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.
Обновлено в 20:57
Экономика
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин
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Обновлено в 16:16
Экономика
В магазинах России станет меньше ценников
Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому в правила продажи отдельных видов товаров вносятся изменения и соответственно уменьшается количество ценников.
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Наука
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Футбол
Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
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При очередном обновлении вновь слегка выросли результаты у популистских и евроскептических партий крайне правой националистической фракции "Европа наций и свобод" (58 мест) и правоконсервативной фракции "Европа свободы и прямой демократии" (56 мест).
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Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в российских школах
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Обновлено в 22:56
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Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
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Здоровье
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Российские пациенты с кастрационно-резистентном раком предстательной железы с костными метастазами и отсутствием висцеральных метастазов (мКРРПЖ) с текущего года могут получать за счет бюджетных средств системную радионуклидную терапию радия хлоридом [223Ra], сообщили «Ленте.ру» в компании Bayer.
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В Бразилии 15 человек погибли во время драки в тюрьме
По меньшей мере 15 человек погибли во время драки, которая произошла между заключёнными в тюрьме штата Амазонас на северо-западе Бразилии.
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Здоровье
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Кургинян рассказал, что погубит Зеленского
Новый президент Украины Владимир Зеленский действует не адекватно ситуации, в которой находится, заявил политолог, лидер движения "Суть времени", Сергей Кургинян 26 мая в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 18:24