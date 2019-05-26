В Хакасии глава района напал на корреспондента канала «Россия 24»РБК 17:19

Глава Ширинского района Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала «Россия 24» во время интервью. Об этом сообщается на портале Вести.Ru. Инцидент произошел 25 во время съемок программы «Дежурная часть».

В Хакасии глава района напал на корреспондента канала «Россия 24»

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