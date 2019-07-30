с чего всё началось

Режим чрезвычайной ситуации введен в Хабаровском крае из-за паводков. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Фургал, сообщается на сайте краевого правительства. Режим ЧС установлен в 15 районах помимо Аяно-Майского и Охотского, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

Общество В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".

Происшествия «Спартак» обратился в прокуратуру по поводу инцидента в Ростове «Спартак» обратился в генпрокуратуру по поводу произошедшего после матча с «Ростовом» инцидента, сообщает Телеграм-канал «Мутко против».

Политика В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

Авто Новый Mitsubishi Pajero Sport появится в России не ранее 2020 года Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport нового поколения появится в России после 2019 года.

Шоу-бизнес Чулпан Хаматова опубликовала фото со старшей дочерью Ариной На актрисе надета жёлтая рубашка, на её наследнице - футболка такого же цвета.В комментариях поклонники отметили сходство матери и дочери.

Политика Мэрия предложила оппозиции проспект Сахарова для митинга 3 августа Член федерального совета Либертарианской партии Михаил Светов — один из троих заявителей митинга — заявил, что они получили от мэрии разрешение провести акцию на проспекте им. Сахарова.

Общество Росконтроль назвал токсичную зубную пасту Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 9,5 м Уровень воды в реке Ия в районе города Тулун Иркутской области продолжает расти.

Происшествия В Екатеринбурге второклассники устроили стрельбу в магазине игрушек В Екатеринбурге продавец магазина игрушек задержала двух мальчиков семи и восьми лет, после того как один из них днём ранее пытался вынести игрушечный пистолет.

Происшествия Начальника уголовного розыска задержали в Приморье Федеральная служба безопасности и следователи управления ГСУ СК России поймали и задержали главу управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева.

Общество В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров В Иркутской области и Красноярском крае в связи с пожарами введен режим "чрезвычайной ситуации в лесах", аналогичный режим действует в нескольких районах Республики Бурятия.

Политика Киев выразил протест из-за «циничного» визита Медведева в Крым Министерство иностранных дел Украины в очередной раз выразило протест в связи с поездкой премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым.

Экономика Мутко предложил предоставлять обманутым дольщикам иное готовое жилье Вице-премьер Виталий Мутко поручил проработать возможность в отдельных случаях предлагать обманутым дольщикам, купившим жилье в новостройках, квартиры в готовых или близких к завершению домах.

Политика Глава Шотландии считает план Джонсона по Brexit «чрезвычайно опасным» Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала позицию нового премьера Британии Бориса Джонсона по выходу из ЕС без соглашения «чрезвычайно опасной» как для Шотландии, так и для всей Великобританнии, передает Sky News.

Происшествия Число погибших при крушении самолёта в Пакистане возросло до 15 Число погибших в результате крушения самолёта в Пакистане увеличилось до 15. Об этом сообщает AFP со ссылкой на спасательные службы.

Происшествия Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.

Спорт Ефимова: «После „Токио-2020“ хочу выйти замуж» Напомним, что 27-летняя уроженка Грозного является 6-кратной чемпионкой мира, также в активе золотой рыбки из России семь золотых медалей, добытых на чемпионатах Европы.

Происшествия Суды арестовали 40 человек за участие в акции 27 июля Московские суды арестовали не менее 40 человек, задержанных на несанкционированном митинге 27 июля, сообщает «ОВД-Инфо».

Политика Против Порошенко завели еще одно уголовное дело Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко.

Экономика Счетная палата готовит новую пенсионную реформу Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.

Хоккей Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси» Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.

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Происшествия Хабаровское УФАС возбудило дело о покупке палаток для «Холдоми» Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю обнаружило признаки заключения антиконкурентного соглашения при покупке палаток для организации на базе туристического комплекса "Холдоми" Всероссийского молодежного образовательного форума "Амур".

Происшествия Выписанный из больницы Навальный не исключил, что его отравили Оппозиционер Алексей Навальный, доставленного из спецприемника в больницу с признаками острой аллергической реакции, не исключает возможности отравления.

Экономика Financial Times восхитилась российской системой налогообложения Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.

Политика Порошенко отказался прятаться назло Путину Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что не собирается уезжать из страны и прятаться.