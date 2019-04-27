Происшествия
В Хабаровском крае упал самолет Як-18ТАСС 02:44
На место выехали сотрудники МЧС, управления МВД, криминалисты. Як-18 - советский двухместный учебно-тренировочный самолет гражданской авиации, используется в том числе в авиаклубах в качестве основного самолета первоначального обучения.
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Музыка
Дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 17:16
Автоспорт
Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в Баку
Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.
Обновлено вчера в 14:45
Религия
НТВ покажет схождение Благодатного огня в прямом эфире
Обновлено в 03:30
Происшествия
Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован
Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
В ДТП в Крыму погибли пять человек
Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Здоровье
Постившимся рекомендуют съедать не больше 200 гр. кулича в сутки
Главный внештатный специалист диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова посоветовала москвичам, державшим пост, съедать на Пасху не больше 150-200 гр. кулича в день, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 03:26
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Политика
Путин заявил о возможности стыковки Севморпути с «Морским шелковым путем»
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не исключает возможность состыковать Северный морской путь с китайским Шелковым путем.
Обновлено в 02:18
Политика
Daimler не смог объяснить наличие лимузинов Mercedes у Ким Чен Ына
В германском концерне Daimler удивились, узнав о люксовых автомобилях Mercedes в автопарке главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 13:08
Футбол
Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей Михайлов
Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов.
Обновлено в 03:04
Финансы
Центробанк оставил ключевую ставку без изменений
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.
Обновлено вчера в 06:30
Общество
В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
Экс-майору Евсюкову после десяти лет заключения могут смягчить режим
Обновлено вчера в 21:04
Политика
В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец
Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Религия
Православные христиане встречают Великую субботу
У православных христиан наступает Великая суббота, последний день перед Пасхой и время освящения куличей и яиц.
Обновлено вчера в 18:20
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Политика
Песков ответил Трампу на предложение о ядерном разоружении
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно восприняли предложение американского лидера Дональда Трампа о ядерном разоружении.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
Полковника ФСБ Черкалина арестовали по делу о крупной взятке
Суд в Москве арестовал на два месяца начальника одного из подразделений Федеральной службы безопасности (ФСБ) России полковника Кирилла Черкалина по делу о крупной взятке.
Обновлено вчера в 06:29
Политика
Путин распорядился отнимать землю у нарушителей пожарной безопасности
Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Медведев поручил проработать возможность создания новых мест для накопления отходов в РФ
" Подготовьте согласованные предложения по организации мероприятий по созданию новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в субъектах Российской Федерации", - сообщается в документе, размещенном в субботу на сайте правительства РФ.
Обновлено в 02:49
Экономика
Petrobras планирует продать 8 НПЗ в Бразилии и сеть заправок в Уругвае
Совет директоров бразильского энергогиганта Petrobras одобрил план, предполагающий продажу восьми нефтеперерабатывающих заводов в Бразилии и сеть заправок в Уругвае PUDSA, сообщила компания.
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Глава ФБР назвал Китай главной угрозой для США в области шпионажа
Директор ФБР США Кристофер Рэй в ходе выступления в Вашингтоне заявил, что Китай представляет наибольшую угрозу в области шпионажа для США.
Обновлено вчера в 09:19
Армия и оружие
Фото столкновения авиабомб в воздухе появилось в Сети
Как можно заметить на опубликованных в Сети фотографиях, во время выполнения учебно-боевой задачи отечественные истребители-бомбардировщики Су-34 провели сброс авиабомб ОФАБ-500ШР, которые после столкновения в воздухе взорвались.
Обновлено вчера в 04:51
Происшествия
В Татарстане три человека погибли в ДТП с иномаркой
Женщина-водитель в субботу утром в Буинском районе Татарстана не справилась с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся в кювет, сама водитель и две пассажирки, не пристегнутые ремнями безопасности, погибли, мужчина получил травмы, сообщает МВД по республике.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Неизвестные оставили угрожающее послание японскому принцу
Неизвестные пробрались в школу, в которой учится внук императора Акихито японский принц Хисахито, и оставили на его столе два ножа.
Обновлено в 02:17
Футбол
Чех может вернуться в «Челси» по окончании сезона
Руководство «Челси» верит, что возвращение Петра Чеха в клуб, в котором он провел 11 лет, благоприятно скажется на атмосфере в раздевалке команды, а также укрепит фанатскую базу.
Обновлено в 02:02
Политика
Си Цзиньпин поздравил Зеленского с победой на выборах
Глава КНР Си Цзиньпин поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом сообщает агентство Xinhua.
Обновлено в 03:56
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено вчера в 02:07
Политика
Гройсман подтвердил неформальную встречу с Зеленским
Премьер-министр Владимир Гройсман подтвердил, что провел встречу с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, однако подробностей о возможных кадровых решениях не рассказал.
Обновлено в 01:41