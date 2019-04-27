Происшествия

В Хабаровском крае упал самолет Як-18ТАСС 02:44

На место выехали сотрудники МЧС, управления МВД, криминалисты. Як-18 - советский двухместный учебно-тренировочный самолет гражданской авиации, используется в том числе в авиаклубах в качестве основного самолета первоначального обучения.
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Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае

AmurMedia.ru03:39

В Хабаровском крае два человека погибли после падения самолета Як-18

РБК02:55

Самолёт малой авиации Як-18 разбился в пригороде Хабаровска

Хабаровский край сегодня02:47

Глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока погиб при крушении Як-18 в Хабаровском крае

ТАСС03:58

«Бессмертная эскадрилья» пролетит над Хабаровском, несмотря на крушение Як-18

КП - Хабаровск03:52

Стала известна причина падения спортивного самолета Як-18

РЕН ТВ02:50

При крушении Як-18 под Хабаровском погибли два человека

РИА Новости03:36
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Музыка

Дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 17:16
Автоспорт

Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в Баку

Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.
Обновлено вчера в 14:45
Религия

НТВ покажет схождение Благодатного огня в прямом эфире

Обновлено в 03:30
Происшествия

Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован

Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

В ДТП в Крыму погибли пять человек

Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Здоровье

Постившимся рекомендуют съедать не больше 200 гр. кулича в сутки

Главный внештатный специалист диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова посоветовала москвичам, державшим пост, съедать на Пасху не больше 150-200 гр. кулича в день, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 03:26
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Политика

Путин заявил о возможности стыковки Севморпути с «Морским шелковым путем»

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не исключает возможность состыковать Северный морской путь с китайским Шелковым путем.
Обновлено в 02:18
Политика

Daimler не смог объяснить наличие лимузинов Mercedes у Ким Чен Ына

В германском концерне Daimler удивились, узнав о люксовых автомобилях Mercedes в автопарке главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 13:08
Футбол

Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей Михайлов

Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов.
Обновлено в 03:04
Финансы

Центробанк оставил ключевую ставку без изменений

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.
Обновлено вчера в 06:30
Общество

В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

Экс-майору Евсюкову после десяти лет заключения могут смягчить режим

Обновлено вчера в 21:04
Политика

В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец

Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Религия

Православные христиане встречают Великую субботу

У православных христиан наступает Великая суббота, последний день перед Пасхой и время освящения куличей и яиц.
Обновлено вчера в 18:20
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Политика

Песков ответил Трампу на предложение о ядерном разоружении

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно восприняли предложение американского лидера Дональда Трампа о ядерном разоружении.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия

Полковника ФСБ Черкалина арестовали по делу о крупной взятке

Суд в Москве арестовал на два месяца начальника одного из подразделений Федеральной службы безопасности (ФСБ) России полковника Кирилла Черкалина по делу о крупной взятке.
Обновлено вчера в 06:29
Политика

Путин распорядился отнимать землю у нарушителей пожарной безопасности

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.
Обновлено вчера в 18:12
Политика

Медведев поручил проработать возможность создания новых мест для накопления отходов в РФ

" Подготовьте согласованные предложения по организации мероприятий по созданию новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в субъектах Российской Федерации", - сообщается в документе, размещенном в субботу на сайте правительства РФ.
Обновлено в 02:49
Экономика

Petrobras планирует продать 8 НПЗ в Бразилии и сеть заправок в Уругвае

Совет директоров бразильского энергогиганта Petrobras одобрил план, предполагающий продажу восьми нефтеперерабатывающих заводов в Бразилии и сеть заправок в Уругвае PUDSA, сообщила компания.
Обновлено вчера в 22:46
Политика

Глава ФБР назвал Китай главной угрозой для США в области шпионажа

Директор ФБР США Кристофер Рэй в ходе выступления в Вашингтоне заявил, что Китай представляет наибольшую угрозу в области шпионажа для США.
Обновлено вчера в 09:19
Армия и оружие

Фото столкновения авиабомб в воздухе появилось в Сети

Как можно заметить на опубликованных в Сети фотографиях, во время выполнения учебно-боевой задачи отечественные истребители-бомбардировщики Су-34 провели сброс авиабомб ОФАБ-500ШР, которые после столкновения в воздухе взорвались.
Обновлено вчера в 04:51
Происшествия

В Татарстане три человека погибли в ДТП с иномаркой

Женщина-водитель в субботу утром в Буинском районе Татарстана не справилась с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся в кювет, сама водитель и две пассажирки, не пристегнутые ремнями безопасности, погибли, мужчина получил травмы, сообщает МВД по республике.
Обновлено в 01:26
Происшествия

Неизвестные оставили угрожающее послание японскому принцу

Неизвестные пробрались в школу, в которой учится внук императора Акихито японский принц Хисахито, и оставили на его столе два ножа.
Обновлено в 02:17
Футбол

Чех может вернуться в «Челси» по окончании сезона

Руководство «Челси» верит, что возвращение Петра Чеха в клуб, в котором он провел 11 лет, благоприятно скажется на атмосфере в раздевалке команды, а также укрепит фанатскую базу.
Обновлено в 02:02
Политика

Си Цзиньпин поздравил Зеленского с победой на выборах

Глава КНР Си Цзиньпин поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом сообщает агентство Xinhua.
Обновлено в 03:56
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено вчера в 02:07
Политика

Гройсман подтвердил неформальную встречу с Зеленским

Премьер-министр Владимир Гройсман подтвердил, что провел встречу с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, однако подробностей о возможных кадровых решениях не рассказал.
Обновлено в 01:41
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