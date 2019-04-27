Происшествия
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском краеLenta.ru 03:39
При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщает «Интерфакс». В правительстве края рассказали, что фамилия одного из погибших — Ланкин.
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Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено 25 апреля в 07:54
Происшествия
Фанаты «Мстителей» жестоко избили посетителя кинотеатра за спойлеры
Обновлено вчера в 16:12
Авто
Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску
Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник, близкий к компании «Автопродукт», планируется сделать для Lada 4x4 полностью независимую подвеску, при этом работы по проекту уже начались.
Обновлено вчера в 06:30
Музыка
Победа дочери Алсу на «Голосе» вызвала подозрения
По итогам зрительского голосования юная исполнительница набрала 56,5% голосов.
Обновлено в 04:09
Политика
Путин заявил о возможной упрощенной выдаче паспортов гражданам Украины
Москва думает над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но и гражданам Украины.
Обновлено в 04:37
Политика
В Госдуме оценили идею упрощения получения гражданства для украинцев
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина о том, что упрощённый порядок получения российского гражданства в будущем может быть распространён на всех жителей Украины.
Обновлено в 05:23
Религия
Протоиерей перечислил, что можно и чего нельзя делать в Великую субботу
Накануне Светлого Христова Воскресения наступит Великая суббота, которая в этом году выпала на 27 апреля.
Обновлено 24 апреля в 06:46
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Общество
Москвичей предупредили о массовом нашествии комаров
Значительный наплыв комаров ожидается в столице в конце мая — начале июня, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:02
Происшествия
Из шахты в ЛНР после аварии подняли тела 13 горняков
Спасатели подняли на поверхность тела 13 горняков, погибших при аварии на шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено в 01:01
Политика
Последнюю ракету «Союз» отправили на Байконур, сообщили СМИ
Последнюю российскую ракету "Союз", имеющую украинскую систему управления, отправили на космодром Байконур.
Обновлено в 03:42
Происшествия
В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшими
Ранее сообщалось, о возбуждении двух уголовных дела по факту пропажи в Уфе пяти человек: 22-летней девушки и ее девятимесячного ребенка, а также матери девушки, 39-летней женщины, и двух других ее детей, мальчиков в возрасте двух и шести лет.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Новая российская субмарина испугала немецкие СМИ
Немецкое издание Stern выразило беспокойство из-за новой российской подводной лодки «Белгород».
Обновлено в 04:23
Политика
В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
Обновлено в 02:20
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Политика
Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено вчера в 11:29
Политика
В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец
Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес
Ирина Салтыкова: Юлию Началову раздражало вмешательство в ее здоровье
Певицу Юлию Началову очень раздражало вмешательство знакомых и друзей в ее здоровье, говорит ее подруга Ирина Салтыкова.
Обновлено в 02:29
Религия
В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня
Обновлено вчера в 22:10
Авто
Наши за границей: во что превращались автомобили СССР в Китае, Корее, на Кубе
Из СССР за несколько лет ввезли около 500 машинокомплектов, а тем временем шла неспешная, но упорная локализация производства, которая привела к тому, что с 1956 года все узлы, включая 50‑сильные двигатели и трехступенчатые коробки передач для Варшав, стали делать в Польше.
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Культура
Из-за переноса премьеры последней части «Мстителей» этот уикенд для кинотеатров РФ станет самым провальным в году
В России премьера отложена до понедельника. Большинство российских кинотеатров работают последние дни при пустых или полупустых залах.
Обновлено в 03:30
Космос
Сибирские учёные обнаружили жизнь на Венере
Сибирские учёные сделали громкое заявление. Они обнаружили признаки жизни на Венере.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено вчера в 02:07
Происшествия
Полковник ФСБ арестован по делу о крупных взятках
Обновлено вчера в 06:20
Финансы
Центробанк оставил ключевую ставку без изменений
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
Депутат Рады рассказал об угрозе повторения чернобыльской катастрофы
Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране работает ряд предприятий, на которых существует реальная угроза экологической катастрофы.
Обновлено вчера в 20:03
Наука
Назван фактор, повышающий риск преждевременной смерти на 50%
Исследования, проведенные учеными, показали, что люди с высокой концентрацией ПХБ в организме имели шанс преждевременной смерти на 50% выше, нежели испытуемые с более низкими показателями вредных веществ.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Новороссийске
Ночью 27 апреля в Новороссийске произошло ДТП с двумя погибшими Ford Focus и ВАЗ-21099 столкнулись около 1:45 на Анапском шоссе.
Обновлено в 03:25
Политика
Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено 25 апреля в 23:59