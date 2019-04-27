Происшествия

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском краеLenta.ru 03:39

При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщает «Интерфакс». В правительстве края рассказали, что фамилия одного из погибших — Ланкин.
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Глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока погиб в результате крушения Як-18

Интерфакс04:25

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае

AmurMedia.ru03:39

Глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока погиб при крушении Як-18

РИА Новости04:30

В Хабаровском крае два человека погибли после падения самолета Як-18

РБК02:55

Хронология катастроф легкомоторных самолетов в России в 2019 году

ТАСС05:21

Самолёт малой авиации Як-18 разбился в пригороде Хабаровска

Хабаровский край сегодня02:47

Стали известны имена погибших в крушении самолета под Хабаровском

КП - Хабаровск04:15
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Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

Обновлено 25 апреля в 07:54
Происшествия

Фанаты «Мстителей» жестоко избили посетителя кинотеатра за спойлеры

Обновлено вчера в 16:12
Авто

Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник, близкий к компании «Автопродукт», планируется сделать для Lada 4x4 полностью независимую подвеску, при этом работы по проекту уже начались.
Обновлено вчера в 06:30
Музыка

Победа дочери Алсу на «Голосе» вызвала подозрения

По итогам зрительского голосования юная исполнительница набрала 56,5% голосов.
Обновлено в 04:09
Политика

Путин заявил о возможной упрощенной выдаче паспортов гражданам Украины

Москва думает над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но и гражданам Украины.
Обновлено в 04:37
Политика

В Госдуме оценили идею упрощения получения гражданства для украинцев

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина о том, что упрощённый порядок получения российского гражданства в будущем может быть распространён на всех жителей Украины.
Обновлено в 05:23
Религия

Протоиерей перечислил, что можно и чего нельзя делать в Великую субботу

Накануне Светлого Христова Воскресения наступит Великая суббота, которая в этом году выпала на 27 апреля.
Обновлено 24 апреля в 06:46
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Общество

Москвичей предупредили о массовом нашествии комаров

Значительный наплыв комаров ожидается в столице в конце мая — начале июня, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:02
Происшествия

Из шахты в ЛНР после аварии подняли тела 13 горняков

Спасатели подняли на поверхность тела 13 горняков, погибших при аварии на шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено в 01:01
Политика

Последнюю ракету «Союз» отправили на Байконур, сообщили СМИ

Последнюю российскую ракету "Союз", имеющую украинскую систему управления, отправили на космодром Байконур.
Обновлено в 03:42
Происшествия

В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшими

Ранее сообщалось, о возбуждении двух уголовных дела по факту пропажи в Уфе пяти человек: 22-летней девушки и ее девятимесячного ребенка, а также матери девушки, 39-летней женщины, и двух других ее детей, мальчиков в возрасте двух и шести лет.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие

Новая российская субмарина испугала немецкие СМИ

Немецкое издание Stern выразило беспокойство из-за новой российской подводной лодки «Белгород».
Обновлено в 04:23
Политика

В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
Обновлено в 02:20
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Политика

Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Обновлено вчера в 11:29
Политика

В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец

Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес

Ирина Салтыкова: Юлию Началову раздражало вмешательство в ее здоровье

Певицу Юлию Началову очень раздражало вмешательство знакомых и друзей в ее здоровье, говорит ее подруга Ирина Салтыкова.
Обновлено в 02:29
Религия

В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня

Обновлено вчера в 22:10
Авто

Наши за границей: во что превращались автомобили СССР в Китае, Корее, на Кубе

Из СССР за несколько лет ввезли около 500 машинокомплектов, а тем временем шла неспешная, но упорная локализация производства, которая привела к тому, что с 1956 года все узлы, включая 50‑сильные двигатели и трехступенчатые коробки передач для Варшав, стали делать в Польше.
Обновлено вчера в 22:40
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Культура

Из-за переноса премьеры последней части «Мстителей» этот уикенд для кинотеатров РФ станет самым провальным в году

В России премьера отложена до понедельника. Большинство российских кинотеатров работают последние дни при пустых или полупустых залах.
Обновлено в 03:30
Космос

Сибирские учёные обнаружили жизнь на Венере

Сибирские учёные сделали громкое заявление. Они обнаружили признаки жизни на Венере.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено вчера в 02:07
Происшествия

Полковник ФСБ арестован по делу о крупных взятках

Обновлено вчера в 06:20
Финансы

Центробанк оставил ключевую ставку без изменений

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.
Обновлено вчера в 06:30
Политика

Депутат Рады рассказал об угрозе повторения чернобыльской катастрофы

Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране работает ряд предприятий, на которых существует реальная угроза экологической катастрофы.
Обновлено вчера в 20:03
Наука

Назван фактор, повышающий риск преждевременной смерти на 50%

Исследования, проведенные учеными, показали, что люди с высокой концентрацией ПХБ в организме имели шанс преждевременной смерти на 50% выше, нежели испытуемые с более низкими показателями вредных веществ.
Обновлено в 03:42
Происшествия

Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Новороссийске

Ночью 27 апреля в Новороссийске произошло ДТП с двумя погибшими Ford Focus и ВАЗ-21099 столкнулись около 1:45 на Анапском шоссе.
Обновлено в 03:25
Политика

Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено 25 апреля в 23:59
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