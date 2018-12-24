Происшествия
В Хабаровском крае трехлетний мальчик сам выбрался из тайги
В Хабаровском крае трехлетний мальчик сам выбрался из тайгиРоссийская газета02:55
После трагедии, случившейся с отцом, ребенок самостоятельно выбрался из леса. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю, мужчина и мальчик катались на снегоходе по льду реки. Позже отец высадил сына на берегу, а сам стал разворачиваться.
Российская газета02:55
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с чего всё началось
Трехлетний мальчик выжил, оказавшись после гибели отца в одиночестве в морозную ночь на таежной дороге в нескольких километрах от небольшого населенного пункта в Хабаровском крае. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в администрации села Кенай Комсомольского района.ТАССвчера в 21:01
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Происшествия
В Соликамске опознали тела всех погибших при пожаре в шахте
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Происшествия
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Происшествия
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Происшествия
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Происшествия
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Происшествия
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Не менее восьми человек погибли, несколько пострадали в результате столкновения 50 автомобилей на шоссе в Индии из-за густого тумана и слабой видимости, сообщает телеканал NDTV.
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Происшествия
На водохранилище под Ростовом ребенок утонул, провалившись под лед
Обновлено в 04:31
Происшествия
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Дорожный конфликт на улице Свободы в Москве закончился стрельбой, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
В Забайкалье 81-летняя пенсионерка отбилась от грабителей в масках
Неизвестные в масках разбили стекло в доме 81-летней пенсионерки, проникли внутрь и начали требовать деньги.
Обновлено в 04:09
Происшествия
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Обновлено в 03:28
Происшествия
В центре Петербурга горело историческое здание
В одном из исторических зданий на Васильевском острове в Санкт-Петербурге случился пожар.
Обновлено в 04:14