В Хабаровском крае сошли с рельсов около 30 вагонов с углемРИА Новости вчера в 18:43

с чего всё началось

Около 30 вагонов с углем сошли с рельсов на участке Байкало-Амурской железной дороги в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, пути повреждены, сообщается на сайте управления МЧС по региону. По данным железнодорожников, пострадавших нет, на движение пассажирских поездов инцидент пока не повлиял.

В Хабаровском крае сошли с рельсов около 30 вагонов с углем

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