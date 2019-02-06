Происшествия
В Хабаровском крае сошли с рельсов около 30 вагонов с углемРИА Новости 18:43
Около 30 вагонов с углем сошли с рельсов на участке Байкало-Амурской железной дороги в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, пути повреждены, сообщается на сайте управления МЧС по региону. По данным железнодорожников, пострадавших нет, на движение пассажирских поездов инцидент пока не повлиял.
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Около 30 вагонов с углем сошли с рельсов на участке Байкало-Амурской железной дороги в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, пути повреждены, сообщается на сайте управления МЧС по региону.РИА Новости18:43
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Суд обязал Навального удалить расследование о продуктах для Росгвардии
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