Происшествия

Ребенок погиб в пожаре в палаточном лагере в Хабаровском краеИнтерфакс 19:22

В Хабаровском крае в палаточном городке на горнолыжном курорте "Холдоми" произошел пожар. По словам источника в скорой помощи, пострадали трое детей, один без признаков жизни. У детей ожоги и отравление продуктами горения.
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Ребенок погиб при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

PROkhab.ru19:57

Ребенок погиб в пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

Интерфакс19:22

В Хабаровском крае погиб ребёнок из-за пожара в палаточном городке

RT на русском19:36

В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь

РБК19:47

В Хабаровском крае ребенок погиб при пожаре в палаточном городке

РИА Новости19:15

Ребенок погиб при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

РЕН ТВ18:43

Минздрав направил своих специалистов в Хабаровский край, где произошел пожар в лагере

ТАСС20:14
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 20:18, Россия
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