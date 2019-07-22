Происшествия
Ребенок погиб в пожаре в палаточном лагере в Хабаровском краеИнтерфакс 19:22
В Хабаровском крае в палаточном городке на горнолыжном курорте "Холдоми" произошел пожар. По словам источника в скорой помощи, пострадали трое детей, один без признаков жизни. У детей ожоги и отравление продуктами горения.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 20:18, Россия
Армия и оружие
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Второй самолет-разведчик США нарушил воздушное пространство Венесуэлы
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Происшествия
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов
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Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
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Во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы выиграть войну в стране за одну неделю.
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Экономика
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Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
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Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
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В Петербурге убита ЛГБТ-активистка
Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства оппозиционной активистки Елены Григорьевой.
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Футбол
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Футболист выступал за украинский клуб с марта 2018-го: «Шахтер» арендовал Кайоде у английского «Манчестер Сити».
Обновлено в 18:53