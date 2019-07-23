Происшествия
В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерьРБК вчера в 15:47
В Хабаровском крае загорелся палаточный лагерь «Холдоми», один ребенок погиб. Об этом сообщили РБК пресс-службе регионального главка МЧС.
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Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный.
— Сергей Фургал, российский политикLenta.ru вчера в 21:59
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В Хабкрае работает горячая линия психологической помощи пострадавшим при пожаре в «Холдоми»
PROkhab.ruвчера в 22:32
В лагерь «Холдоми» детям было продано вдвое больше путёвок, чем мест в корпусах
AmurMedia.ruвчера в 20:36
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Наука
Российские физики открыли новое необычное свойство графена
Константин Новоселов и Андрей Гейм, работающие в Великобритании выходцы из России, получили Нобелевскую премию 2010 года по физике за создание этого материала.
Обновлено вчера в 05:28
Футбол
«Краснодар» и «Спартак» узнали соперников в квалификации еврокубков
В швейцарском Ньоне прошли жеребьёвки третьих отборочных раундов главных футбольных турниров Старого Света — Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
На выборах в Раду обработали более 90% протоколов
После подсчета 90,89 процента протоколов на выборах в Верховную раду лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», которая получает 43,1 процента голосов избирателей, свидетельствуют данные на сайте ЦИК Украины.
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
В Москве арестованы похитители, вымогавшие у жертвы 2 млн рублей под видом полицейских
Суд в Москве арестовал четверых обвиняемых в похищении человека и вымогательстве у него 2 млн рублей под видом полицейских.
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Лукашенко призвал ЕС помочь Украине
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Брюсселя и Минска, призвав Евросоюз оказать помощь в стабилизации ситуации.
Обновлено вчера в 09:00
Транспорт
В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах
Обновлено вчера в 21:28
Армия и оружие
Боевики осуществили ракетную атаку базы ЗРК С-300 САА в Хаме
ЗРК С-300 по решению президента России были поставлены в Сирию для нужд ПВО САА осенью прошлого года – после того, как из-за, как считает Минобороны РФ, провокации израильских ВВС, был сбит самолёт радиоэлектронной разведки ВКС России.
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие
Раскрыто местоположение секретных спутников США
Европейское космическое агентство (ЕКА), опираясь на сведения России, показало месторасположение секретных американских спутников на геостационарной орбите.
Обновлено вчера в 20:22
Здоровье
Медик развенчала популярные мифы о женской груди
Британский консультант по онкопластике груди и эстетический хирург Жаклин Льюис развенчала популярные мифы о женской груди.
Обновлено вчера в 14:34
Армия и оружие
Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку
Северокорейский лидер Ким Чен Ын осмотрел недавно построенную подводную лодку, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
Пять человек отравились газом на предприятии в Китае
Пять человек погибли в результате отравления газом на территории китайской биохимической компании Great Wall Biochemical Engineering, расположенной в уезде Хуайлай провинции Хэбэй.
Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Южнокорейские истребители открыли предупредительный огонь из-за российского бомбардировщика, который якобы нарушил воздушное пространство страны.
Обновлено вчера в 22:44
Шоу-бизнес
Меган Маркл исполнит последнюю волю Елизаветы II
Обновлено вчера в 13:20
Общество
В США придумали самый короткий IQ-тест
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 20:19
Энергетика
Росатом хочет создать современную российскую геонавигационную систему для нефтегазодобычи
Целью нынешней опытно-конструкторской работы (ОКР) стала разработка геонавигационной системы, предназначенной для комплексных геофизических исследований горных пород сканирующими измерительными зондами в процессе бурения вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин.
Обновлено вчера в 20:45
Музыка
Metallica в Лужниках спела «Группу крови» Цоя
Во время концерта в Москве группа Metallica спела песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено 21 июля в 16:04
Происшествия
Пятьсот российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву
Более 500 российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву. Причиной стала задержка рейса из-за технических причин.
Обновлено вчера в 11:33
Технологии
«Энергомаш» прекратил производство двигателей для ракет «Протон-М»
НПО «Энергомаш» произвело двигатели для всех заказанных ракет «Протон-М» и прекратило их выпуск.
Обновлено вчера в 12:44
Общество
В Красноярском крае горит 650 тысяч гектаров леса
Как сообщили в Министерстве лесного хозяйства, в том числе в авиационной зоне зарегистрировано восемь пожаров площадью 7,5 тысячи га.
Обновлено вчера в 03:23
Политика
Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии
В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.
Обновлено вчера в 15:05
Здоровье
Минздрав Подмосковья дал советы на случай змеиного укуса
В ведомстве напомнили, что после нападения змеи необходимо вызвать скорую помощь, а сам пострадавший должен принять горизонтальное положение.
Обновлено вчера в 12:19
Шоу-бизнес
Ведущая Юлия Бордовских развелась с мужем
Юлия Бордовских рассказала, что оформила развод. Однако о расставании с мужем она не жалеет.
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия
СМИ узнали подробности трагедии на глубоководной станции в Баренцевом море
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля, могли успеть эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочли действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть» аппарата, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию трагедии.
Обновлено вчера в 21:09
Футбол
Калошин: РПЛ хватит судей, когда VAR начнут использовать в каждой игре
Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин уверен, что Российской премьер-лиге хватит судей после того, как систему VAR начнут использовать в каждом матче.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия
Погоня британских полицейских за «динозавром» попала на видео
Обновлено вчера в 09:02
Общество
Челябинск разделит саммиты ШОС и БРИКС с Санкт-Петербургом
Челябинск разделит с Санкт-Петербургом проведение международных саммитов БРИКС и ШОС, которые состоятся в 2020 году.
Обновлено 20 июля в 10:25
Наука
Микробный белок и лазер вживили зрительные образы в мозг мышей
Лазер и микробный белок ученые вживили зрительные образы в мозг мышей, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Nature.
Обновлено вчера в 18:39
Общество
В России ужесточили правила провоза багажа
В России принято решение ужесточить правила провоза багажа через государственную границу.
Обновлено 21 июля в 23:53