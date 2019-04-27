Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18Российская газета 02:56
Оценить54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:19, Ашберн
Политика
Сын Александра Лукашенко повзрослел и сменил имидж
Обновлено вчера в 11:30
Музыка
Лобода отреагировала на результаты финала «Голос. Дети»
Позже СМИ сообщили, что результаты финала перепроверят.
Обновлено в 03:02
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ
Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Футбол
Денис Глушаков уйдет из «Спартака» по окончанию сезона
Обновлено в 08:20
Религия
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:33
Политика
Зеленский опроверг информацию СМИ о своем отдыхе на яхте
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский опроверг информацию в СМИ о том, что он отдыхает в Турции на яхте.
Обновлено в 09:41
Здоровье
Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей
Обновлено вчера в 06:58
Культура
Рустаму Минниханову предложили оцифровать видеозаписи выступлений видных деятелей татарской эстрады
Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями татарской творческой интеллигенции, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Обновлено вчера в 11:56
Футбол
Адвокат брата Кокорина рассказал, какое наказание попросит прокурор
Вячеслав Барик, адвокат младшего брата футболиста Александра Кокорина Кирилла, рассказал, какое наказание прокурор попросит для подсудимых по делу о драках в центре Москвы.
Обновлено в 08:53
Политика
Медведев потребовал наказать виновных в загрязнении нефти
Премьер-министр Дмитрий Медведев уже поручил найти и наказать виновных в попадании грязной нефти в "Дружбу".
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Юлия Началова за сутки до введения в кому размещала в соцсетях «снимки из Рима»
Обновлено в 09:28
Политика
Путин заявил о возможности встречи с Зеленским
Российский президент Владимир Путин заявил, что не исключает возможности переговоров с новоизбранным главой Украины Владимиром Зеленским, который одержал победу в выборах, 27 апреля.
Обновлено в 06:23
Общество
На RTД вышел фильм о «жёлтых жилетах»
На телеканале RTД состоялась премьера документального фильма «Жёлтые жилеты».
Обновлено в 07:50
Политика
Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах
Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено в 09:36
Футбол
«Вест Хэм» обыграл «Тоттенхэм» в лондонском дерби
Футболисты "Вест Хэм Юнайтед" обыграли на выезде "Тоттенхэм Хотспур" в лондонском дерби в рамках 36-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес
Серябкина снялась в соблазнительном видео на песню «Полуголые»
Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина порадовала поклонников новым видео на песню «Полуголые», пишет Утро.ру.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия
У вероятного основателя Telegram-канала Сталингулаг прошли обыски
В анонимном Telegram-канале Сталингулаг сообщили об обысках у родственников уроженца Махачкалы Александра Горбунова, который считается автором этого телеграм-канала.
Обновлено в 09:49
Политика
Daimler не смог объяснить наличие лимузинов Mercedes у Ким Чен Ына
В германском концерне Daimler удивились, узнав о люксовых автомобилях Mercedes в автопарке главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 13:08
Политика
В Госдуме поддержали заявление Эрдогана по С-400
Обновлено в 08:18
Финансы
ЦБ отказался менять ключевую ставку
Несмотря на мнение многих аналитиков, бравшихся прогнозировать решение руководства ЦБ по ключевой ставке, в регуляторе не стали ее менять.
Обновлено в 03:33
Политика
Задержание Климца подтверждено его советником
Украинский бизнесмен, президента компании OLYMP Павел Климец задержан, подтвердила его советник Юлия Трестер.
Обновлено в 09:59
Автоспорт
Формула E: Верляйн завоевал поул в Париже
Обновлено в 07:27
Авто
Эксперты рассказали о самых популярных обманах на СТО
Эксперты рассказали о наиболее распространенных обманах и уловках, использующихся сотрудниками СТО.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
В честь 50-летия Стаса Михайлова названы главные события его жизни
В честь 50-летия Стаса Михайлова названы ключевые события его жизни, в частности, путь к успеху.
Обновлено в 05:54
Общество
В Сбербанке назвали основные тренды в сфере киберпреступности
Третьим трендом представитель Сбербанка назвал мошенничество, связанное с методами социальной инженерии.
Обновлено в 10:08
Политика
Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому
Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33