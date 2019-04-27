Происшествия

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18Российская газета 02:56

В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
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Хронология катастроф легкомоторных самолетов в России в 2019 году

ТАСС05:21

Глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока погиб в результате крушения Як-18

Интерфакс04:25

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае

AmurMedia.ru03:39

Стала известна причина падения спортивного самолета Як-18

РЕН ТВ02:50

Глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока погиб при крушении Як-18

РИА Новости08:57

Самолёт малой авиации Як-18 разбился в пригороде Хабаровска

Хабаровский край сегодня02:47

Появилось видео с места крушения самолета Як-18 под Хабаровском

КП - Хабаровск07:25
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:19, Ашберн
Политика

Сын Александра Лукашенко повзрослел и сменил имидж

Обновлено вчера в 11:30
Музыка

Лобода отреагировала на результаты финала «Голос. Дети»

Позже СМИ сообщили, что результаты финала перепроверят.
Обновлено в 03:02
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ

Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Футбол

Денис Глушаков уйдет из «Спартака» по окончанию сезона

Обновлено в 08:20
Религия

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:33
Автоспорт

Квалификация Гран-при Азербайджана прервана из-за аварии Кубицы

Обновлено в 09:38
Политика

Зеленский опроверг информацию СМИ о своем отдыхе на яхте

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский опроверг информацию в СМИ о том, что он отдыхает в Турции на яхте.
Обновлено в 09:41
Происшествия

В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшими

Обновлено в 05:06
Здоровье

Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей

Обновлено вчера в 06:58
Культура

Рустаму Минниханову предложили оцифровать видеозаписи выступлений видных деятелей татарской эстрады

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями татарской творческой интеллигенции, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Обновлено вчера в 11:56
Армия и оружие

Самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск

Обновлено в 09:16
Футбол

Адвокат брата Кокорина рассказал, какое наказание попросит прокурор

Вячеслав Барик, адвокат младшего брата футболиста Александра Кокорина Кирилла, рассказал, какое наказание прокурор попросит для подсудимых по делу о драках в центре Москвы.
Обновлено в 08:53
Политика

Медведев потребовал наказать виновных в загрязнении нефти

Премьер-министр Дмитрий Медведев уже поручил найти и наказать виновных в попадании грязной нефти в "Дружбу".
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес

Юлия Началова за сутки до введения в кому размещала в соцсетях «снимки из Рима»

Обновлено в 09:28
Политика

Путин заявил о возможности встречи с Зеленским

Российский президент Владимир Путин заявил, что не исключает возможности переговоров с новоизбранным главой Украины Владимиром Зеленским, который одержал победу в выборах, 27 апреля.
Обновлено в 06:23
Общество

На RTД вышел фильм о «жёлтых жилетах»

На телеканале RTД состоялась премьера документального фильма «Жёлтые жилеты».
Обновлено в 07:50
Политика

Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах

Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина

Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено в 09:36
Футбол

«Вест Хэм» обыграл «Тоттенхэм» в лондонском дерби

Футболисты "Вест Хэм Юнайтед" обыграли на выезде "Тоттенхэм Хотспур" в лондонском дерби в рамках 36-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес

Серябкина снялась в соблазнительном видео на песню «Полуголые»

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина порадовала поклонников новым видео на песню «Полуголые», пишет Утро.ру.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия

У вероятного основателя Telegram-канала Сталингулаг прошли обыски

В анонимном Telegram-канале Сталингулаг сообщили об обысках у родственников уроженца Махачкалы Александра Горбунова, который считается автором этого телеграм-канала.
Обновлено в 09:49
Политика

Daimler не смог объяснить наличие лимузинов Mercedes у Ким Чен Ына

В германском концерне Daimler удивились, узнав о люксовых автомобилях Mercedes в автопарке главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 13:08
Политика

В Госдуме поддержали заявление Эрдогана по С-400

Обновлено в 08:18
Финансы

ЦБ отказался менять ключевую ставку

Несмотря на мнение многих аналитиков, бравшихся прогнозировать решение руководства ЦБ по ключевой ставке, в регуляторе не стали ее менять.
Обновлено в 03:33
Политика

Задержание Климца подтверждено его советником

Украинский бизнесмен, президента компании OLYMP Павел Климец задержан, подтвердила его советник Юлия Трестер.
Обновлено в 09:59
Автоспорт

Формула E: Верляйн завоевал поул в Париже

Обновлено в 07:27
Авто

Эксперты рассказали о самых популярных обманах на СТО

Эксперты рассказали о наиболее распространенных обманах и уловках, использующихся сотрудниками СТО.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

В честь 50-летия Стаса Михайлова названы главные события его жизни

В честь 50-летия Стаса Михайлова названы ключевые события его жизни, в частности, путь к успеху.
Обновлено в 05:54
Общество

В Сбербанке назвали основные тренды в сфере киберпреступности

Третьим трендом представитель Сбербанка назвал мошенничество, связанное с методами социальной инженерии.
Обновлено в 10:08
Политика

Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому

Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
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