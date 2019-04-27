Происшествия

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18Российская газета 02:56

В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
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Хронология катастроф легкомоторных самолетов в России в 2019 году

ТАСС05:21

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае

AmurMedia.ru03:39

Глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока погиб при крушении Як-18

РИА Новости04:30

Глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока погиб в результате крушения Як-18

Интерфакс04:25

Самолет с людьми на борту разбился на Дальнем Востоке

Deita.ru03:34

Самолёт малой авиации Як-18 разбился в пригороде Хабаровска

Хабаровский край сегодня02:47

«Они были детьми неба»: что известно о погибших в крушении самолета Як-18 под Хабаровском

КП - Хабаровск06:51
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:10, Ашберн
Шоу-бизнес

Ковальчук объяснила, почему попросила голосовать за дочь Алсу

Обновлено в 05:18
Политика

Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с нефтью в трубопроводе «Дружба»

Президент России Владимир Путин обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию с качеством нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 05:29
Политика

В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец

В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Наука

В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов

В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

Спасатели извлекли из шахты в ЛНР тела всех 17 погибших

Тела всех 17 погибших в результате взрыва метана на шахте "Схидкарбон" в Луганской народной республике (ЛНР) подняты на поверхность.
Обновлено в 06:46
Политика

Путин: Выдача паспортов жителям Донбасса не станет серьезной нагрузкой для бюджета

Президент России Владимир Путин заявил, что все социальные обязательства перед новыми гражданами будут исполнены, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 04:42
Происшествия

СК проводит расследование по факту убийства семьи в Уфе

Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес

Иеромонах Фотий «обескуражен» победой дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 06:11
Авто

Наши за границей: во что превращались автомобили СССР в Китае, Корее, на Кубе

Из СССР за несколько лет ввезли около 500 машинокомплектов, а тем временем шла неспешная, но упорная локализация производства, которая привела к тому, что с 1956 года все узлы, включая 50‑сильные двигатели и трехступенчатые коробки передач для Варшав, стали делать в Польше.
Обновлено вчера в 22:40
Культура

Первый канал снял с эфира документальный фильм про шоу «Голос. Дети»

Фильм всегда выходит на следующий день после финала и был анонсирован на субботу 10:15 мск.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Политика

Иерусалимский патриархат не выдал бейджи украинским священникам

Иерусалимский патриархат не выдал священникам так называемой Православной церкви Украины специальные бейджи паломников, разрешающие участие в пасхальном служении в храме Гроба Господня.
Обновлено в 05:57
Авто

Названы самые надежные китайские автомобили в России

Обновлено в 00:36
Общество

Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге

Обновлено вчера в 02:17
Политика

Путин назвал заявления о реверсе газа на Украине «чушью и обманом»

Без транзита российского газа Украина не сможет заниматься реверсом газа, заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Обновлено в 06:47
Футбол

Игорь Шалимов возглавит по окончании сезона «Спартак-2»

Бывший главный наставник футбольного клуба «Краснодар» Игорь Шалимов по окончании текущего сезона займет пост главного тренера московской команды футбольной национальной лиги России (ФНЛ) «Спартак-2», сообщает 27 апреля Сhampionat.com.
Обновлено в 07:00
Политика

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 14:49
Баскетбол

ЦСКА вышел в «Финал четырех» Евролиги

Обновлено вчера в 17:39
Политика

Песков пошутил, что Путин работает вместо сна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
Обновлено в 03:39
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Общество

МЧС предупреждает свердловчан о мокром снеге и гололеде

По данным синоптиков 28 апреля местами в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Обновлено в 04:58
Происшествия

На Волге столкнулись два судна. Погиб один человек

Обновлено в 06:12
Футбол

«Спартак» намерен расторгнуть контракт с Глушаковым

Обновлено в 06:44
Политика

Foreign Policy: США не так могущественны, как им кажется

Соединенные Штаты теряют свои позиции на мировой арене – рассказал профессор по международным отношениям Гарвардского университета в США Стивен Уолт в статье для аналитического издания Foreign Policy.
Обновлено в 03:39
Наука

Назван фактор, повышающий на 50% риск преждевременной смерти

Исследователи из Уппсальского университета (Швеция) заявили, что высокий уровень полихлорированных бифенилов (ПХБ) в крови связан со значительным риском ранней смерти у пожилых людей, передает Medicalxpress.
Обновлено в 00:49
Шоу-бизнес

Галкин не пустит своих детей на «Голос» после победы дочери Алсу

В сториз в инстаграме, записанной около часа ночи, Галкин под впечатлением увиденного заявил, что не пустит на "Голос" их общих с Аллой Пугачевой детей.
Обновлено в 00:37
Гаджеты

Xiaomi анонсировала фирменную кредитную карту

Xiaomi объявила о выпуске собственной кредитной карты. Китайская компания пошла по стопам Apple.
Обновлено в 05:55
Наука

Глубинная сибирская бактерия

Сама D. audaxviator оказалась в этом смысле всеядной – в лабораторных экспериментах она окисляла и сахара, и спирт, и многое другое, но любимой едой для неё был водород, как и для многих других сульфатредуцирующих бактерий и архей.
Обновлено 25 апреля в 01:21
Авто

Почему не стоит покупать подержанные машины у официальных дилеров

У несведущего человека словосочетание "официальный дилер" вызывает автоматическую реакцию с положительными эмоциями.
Обновлено вчера в 05:41
Происшествия

Полная ликвидация пожара на заводе «Красмаш» займёт весь день

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Красноярском крае назвали основную версию причины возгорания на территории завода «Красмаш».
Обновлено в 02:27
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