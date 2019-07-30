Общество

В Хабаровском крае объявили режим ЧС из-за паводковИзвестия 02:41

Режим ЧС из-за угрозы паводков ввели во всех районах Хабаровского края, кроме Аяно-Майского и Охотского. Об этом сообщается на сайте правительства региона во вторник, 30 июля.
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