Режим ЧС из-за угрозы паводков ввели во всех районах Хабаровского края, кроме Аяно-Майского и Охотского. Об этом сообщается на сайте правительства региона во вторник, 30 июля.

Общество Власти утвердили список потенциально опасных пород собак Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных собак, сообщает РИА "Новости".

Политика Украинский политолог сравнил Киев и Москву Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.

Авто Renault с 1 августа поднимет цены на автомобили в РФ Компания Renault планирует поднять рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России на 1-2% с 1 августа 2019 года.

Общество В Тихом океане тропический шторм «Эрик» усилился до урагана Шторм «Эрик», зафиксированный в Тихом океане между Мексикой и Гавайскими островами, усилился до урагана.

Общество Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.

Кино Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.

Политика Названы возможные сроки уничтожения Украины Политик подчеркнул, что, если Украина "переживет" 2020 год, то это будет "большой победой".

Происшествия ФАС открыла дело из-за закупок палаток организатором сгоревшего лагеря Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Хабаровскому краю после проверки в отношении организаторов сгоревшего детского палаточного лагеря «Холдоми» заподозрило ряд организаций, а также правительство края в нарушении закона о защите конкуренции.

Транспорт Дороги из снега и льда появятся в России Трассы будут построены изо льда или могут проходить через уплотненные снегом реки.

Технологии НСПК начала работы по переносу в Россию платежей через Apple Pay Национальная система платежных карт (НСПК) хочет перенести на территорию России процесс обработки токенизированных платежей, совершающихся при помощи мобильных бесконтактных сервисов.

Происшествия Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку 11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.

Футбол Ещенко вернулся к тренировкам после травмы Защитник «Спартака» Андрей Ещенко приступил к тренировкам с мячом в составе команды.

Экономика Financial Times восхитилась российской системой налогообложения Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.

Политика «Яндекс» может перейти под контроль государства через два месяца Глава Сбербанка Герман Греф выступает против перехода «Яндекса» под контроль государства, однако в «Ренессанс Капитале» полагают, что защитить компанию ему не удастся.

Происшествия В Китае казнили маньяка, за преступления которого ответил невиновный В Китае был казнен серийный убийца, за преступления которого ранее казнили невиновного.

Политика Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.

Общество В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Кино Машков назвал условие для возвращения в кино Артист объявил об уходе из кино в феврале текущего года Народный артист РФ Владимир Машков заявил, что может вернуться в кино, если наладится работа в качестве художественного руководителя Московского театра Олега Табакова, которой он занимается сейчас, пишет Парламентская газета.

Авто Ford Focus в июне стал самым популярным автомобилем с пробегом в РФ Традиционно тройку лидеров российского вторичного рынка замыкает седан LADA 2107 с июньским результатом в 10,2 тыс. единиц (-13,4%).

Путешествия Россиян стали хуже обслуживать в Анталье По словам дипломата, из-за роста цен отдыхающие стали чаще выбирать более бюджетные варианты размещения, качество которых не всегда удовлетворяет их запросам.

Космос Станция «Хаябуса-2» прислала подробные снимки астероида Рюгу Повторное сближение с астероидом произошло утром 11 июля 2019 года, когда станция «Хаябуса-2» собрала пробы грунта из свежего кратера.

Экономика Немецкое агентство улучшило прогноз по суверенному рейтингу России Ранее в июле агентство Standard & Poor's тоже подтвердило суверенный рейтинг России на уровне BBB- (таком же, как у Scope), но со стабильным прогнозом.