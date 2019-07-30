Общество
В Хабаровском крае объявили режим ЧС из-за паводковИзвестия 02:41
Режим ЧС из-за угрозы паводков ввели во всех районах Хабаровского края, кроме Аяно-Майского и Охотского. Об этом сообщается на сайте правительства региона во вторник, 30 июля.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 02:58, Вашингтон
Футбол
Роналду признал, что сожалеет об уходе из «Реала»
Обновлено вчера в 14:37
Общество
Власти утвердили список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных собак, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Политика
Украинский политолог сравнил Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.
Обновлено в 01:27
Авто
Renault с 1 августа поднимет цены на автомобили в РФ
Компания Renault планирует поднять рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России на 1-2% с 1 августа 2019 года.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
В Тихом океане тропический шторм «Эрик» усилился до урагана
Шторм «Эрик», зафиксированный в Тихом океане между Мексикой и Гавайскими островами, усилился до урагана.
Обновлено в 02:03
Общество
Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 23:03
Кино
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы
Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено вчера в 14:39
Политика
Названы возможные сроки уничтожения Украины
Политик подчеркнул, что, если Украина "переживет" 2020 год, то это будет "большой победой".
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
ФАС открыла дело из-за закупок палаток организатором сгоревшего лагеря
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Хабаровскому краю после проверки в отношении организаторов сгоревшего детского палаточного лагеря «Холдоми» заподозрило ряд организаций, а также правительство края в нарушении закона о защите конкуренции.
Обновлено в 01:19
Транспорт
Дороги из снега и льда появятся в России
Трассы будут построены изо льда или могут проходить через уплотненные снегом реки.
Обновлено вчера в 21:14
Технологии
НСПК начала работы по переносу в Россию платежей через Apple Pay
Национальная система платежных карт (НСПК) хочет перенести на территорию России процесс обработки токенизированных платежей, совершающихся при помощи мобильных бесконтактных сервисов.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Футбол
Ещенко вернулся к тренировкам после травмы
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко приступил к тренировкам с мячом в составе команды.
Обновлено в 01:36
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
«Яндекс» может перейти под контроль государства через два месяца
Глава Сбербанка Герман Греф выступает против перехода «Яндекса» под контроль государства, однако в «Ренессанс Капитале» полагают, что защитить компанию ему не удастся.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Китае казнили маньяка, за преступления которого ответил невиновный
В Китае был казнен серийный убийца, за преступления которого ранее казнили невиновного.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Не менее 12 человек погибли при крушении военного самолета в Пакистане
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Кино
Машков назвал условие для возвращения в кино
Артист объявил об уходе из кино в феврале текущего года Народный артист РФ Владимир Машков заявил, что может вернуться в кино, если наладится работа в качестве художественного руководителя Московского театра Олега Табакова, которой он занимается сейчас, пишет Парламентская газета.
Обновлено вчера в 20:54
Общество
В Великобритании зафиксирован абсолютный температурный рекорд
Обновлено вчера в 14:41
Авто
Ford Focus в июне стал самым популярным автомобилем с пробегом в РФ
Традиционно тройку лидеров российского вторичного рынка замыкает седан LADA 2107 с июньским результатом в 10,2 тыс. единиц (-13,4%).
Обновлено в 02:23
Путешествия
Россиян стали хуже обслуживать в Анталье
По словам дипломата, из-за роста цен отдыхающие стали чаще выбирать более бюджетные варианты размещения, качество которых не всегда удовлетворяет их запросам.
Обновлено в 02:55
Космос
Станция «Хаябуса-2» прислала подробные снимки астероида Рюгу
Повторное сближение с астероидом произошло утром 11 июля 2019 года, когда станция «Хаябуса-2» собрала пробы грунта из свежего кратера.
Обновлено вчера в 06:30
Экономика
Немецкое агентство улучшило прогноз по суверенному рейтингу России
Ранее в июле агентство Standard & Poor's тоже подтвердило суверенный рейтинг России на уровне BBB- (таком же, как у Scope), но со стабильным прогнозом.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Подмосковье женщина оставила сына в камере хранения в супермаркете
Посетительница супермаркета в Сергиевом Посаде оставила своего двухлетнего ребенка в камере хранения, сообщает "Подмосковье сегодня".
Обновлено в 02:42