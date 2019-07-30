Общество
Из-за паводков в Хабаровском крае объявлен режим ЧСEastRussia вчера в 21:48
В Хабаровском крае веден режим ЧС. В регионе обострилась паводковая ситуация. По информации пресс-службы регионального правительства, режим ЧС распространяется 15 районов за исключением Аяно-Майского и Охотского.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 01:31, Вашингтон
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Транспорт
Федеральная трасса «Сибирь» в районе Тулуна закрыта из-за паводка
Обновлено вчера в 18:30
Экономика
Процентный запас: почему ФРС не стоит поддаваться давлению Трампа
Накануне намеченного на 30–31 июля заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США игроки активно обсуждают возможность первого за десять лет снижения ставки ведущего мирового регулятора.
Обновлено в 00:49
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Авто
Компания Geely объявила цены на новый Geely Atlas Pro
3 июня 2019 года состоялся дебют рестайлинговой версии флагманского кроссовера Geely, который в Китае представлен под именем Boyue, а в России известен как Atlas.
Обновлено вчера в 01:38
Авто
ГАЗ готовит новую модель низкопольного городского микроавтобуса
По предварительным данным, реализация модели может начаться уже в 2020 году. Никаких технических данных о новом микроавтобусе неизвестно.
Обновлено вчера в 13:11
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на сайтах «Туту.ру», «Связной.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
Неймар избежал суда по обвинению в изнасиловании
Обновлено в 00:06
Политика
Помпео насчитал пять «вмешательств России» в выборы США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия «вмешивалась в американские выборы» по меньшей мере пять раз.
Обновлено вчера в 10:39
Культура
Участник шоу талантов нарисовал портрет пенисом и возмутил зрителей
Выступление участника австралийского шоу Australia's Got Talent Тима Пэча (Tim Patch) под псевдонимом Прикассо (Pricasso) возмутило многих телезрителей, пишет Yahoo Lifestyle.
Обновлено в 01:10
Политика
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Кино
Появились первые кадры из «Ирландца» Мартина Скорсезе
Премьера фильма «Ирландец» Мартина Скорсезе состоится 27 сентября на Нью-Йоркском кинофестивале.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
Прокуратура выявила множественные нарушения в лагере «Холдоми»
Прокуратура Хабаровского края выявила множественные нарушения требований безопасности в лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми».
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Иркутский паводок может убить экосистему Байкала
Из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
Обновлено вчера в 19:03
Гаджеты
Канадцы обвинили петербургскую компанию в создании вируса
Канадцы отметили, что петербургская фирма попала под санкции США, она занимается вопросами кибербезопасности.
Обновлено вчера в 14:33
Общество
В России упростились покупка и продажа недвижимости
Другими словами, договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей может быть заключен в простой письменной форме, если подписан всеми долевыми собственниками недвижимости без исключения.
Обновлено в 01:02
Происшествия
Суд признал виновным в мошенничестве экс-замдиректора ФСИН Коршунова
Обновлено вчера в 09:21
Общество
Губернатор отказал пострадавшим от паводка в сигаретах
Обновлено вчера в 11:47
Политика
Большинство россиян хотят оставить Путина президентом после 2024 года
Более половины россиян заявили, что хотят видеть Владимира Путина президентом России и после 2024 года.
Обновлено в 00:13
Общество
На Камчатке ученые обеспокоены планами по разработке торфа у нерестовых рек
Обновлено в 01:22
Общество
Ультраполярное вторжение принесло похолодание в Нижегородскую область
Специалисты назвали причину резкого похолодания температуры воздуха, которые отмечается в Европейской части России, в том числе в Нижегородской области с 29 июля.
Обновлено вчера в 06:01
Происшествия
Неизвестные расстреляли трамвай в Кемерове
В Кировском районе Кемерова трамвай подвергся нападению. Неизвестные открыли огонь по стёклам транспорта.
Обновлено в 00:35
Политика
На Украине сравнили Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.
Обновлено вчера в 22:23
Технологии
НСПК начала работы по переносу в Россию платежей через Apple Pay
Как пишет РБК во вторник, в частности, речь идет о платежах через Apple Pay и Samsung Pay.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено 28 июля в 22:15
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД Приморья
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрей Миляев, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:33
Политика
Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ
Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 08:23