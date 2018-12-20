Происшествия
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчёва получил 18 лет колонии
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчёва получил 18 лет колонииRT на русском01:48
Хабаровский краевой суд признал Анара Аллахверанова виновным в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва и приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
RT на русском01:48
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