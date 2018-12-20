Происшествия

Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчёва получил 18 лет колонии
RT на русском
01:48

Хабаровский краевой суд признал Анара Аллахверанова виновным в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва и приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
RT на русском01:48

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Обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Драчева приговорили к 18 годам тюрьмы

РБК03:11

Адвокат семьи пауэрлифтера Драчёва назвал приговор убийце спортсмена объективным

RT на русском02:46

В Хабаровске убийцу пауэрлифтера приговорили к 18 годам колонии

ТАСС01:43

Семья убитого в Хабаровске Андрея Драчева довольна приговором суда

AmurMedia.ru04:15

Убийца хабаровского пауэрлифтера Андрея Драчева проведет за решеткой почти 20 лет

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В Хабаровске вынесли приговор убийце пауэрлифтера

РИА Новости01:45

В Новоуральске убийцу женщины приговорили к 10 годам колонии

Новый День18 декабря в 00:57

Женщину, которая хотела убить мужа, и ее друга-россиянина приговорили к лишению свободы

КП - Беларусь03:46
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Происшествия

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В Рязанской области два человека погибли в ДТП с автобусом

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Полицейские нашли пропавшую весной в Хабаровском крае 15-летнюю школьницу в торговом центре в Краснодаре.
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При взрыве газа в доме в Северной Осетии пострадали дети

"В частном жилом доме в поселке Октябрьское произошел взрыв бытового газа, пострадали четыре человека, включая двоих детей", - подтвердил источник.
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Бывший лидер постсоветской организации "Единство", гражданин РФ Валерий Иванов, подозреваемый в Литве в шпионаже в пользу России, был освобождён из-под стражи, заявили в Генпрокуратуре.
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Андрей Константинович Драчёв
Российский спортсмен
Российский пауэрлифтер и бодибилдер. Чемпион России в категории до 120 кг, серебряный призёр чемпионата мира и Европы. Мастер спорта России международного класса.
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