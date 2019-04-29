Происшествия

В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» из-за крушения Як-18РБК 21:57

В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» в связи с трагической гибелью президента Федерации авиаспорта Дальнего Востока и самолетного спорта Хабаровского края Владимира Левшина, который был организатором данного мероприятия. Об этом сообщается на сайте аэродрома «Калинка».
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В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» из-за крушения Як-18

РБК21:57

Акцию «Бессмертная эскадрилья» не отменят в связи авиакатастрофой

Transsibinfo03:32

Акцию «Эскадрилья героев» отменили в Хабаровске из-за гибели главы федерации авиаспорта

ТАСС20:52

Одного из погибших при крушении Як-18 похоронят в Вологде

Российская газета20:51

В Хабаровске из-за гибели пилотов отменили акцию «Эскадрилья героев»

РИА Новости20:38

Акция «эскадрилья героев» состоится в Хабаровске, несмотря на смерть инициатора

Московский Комсомолец19:09

Акцию «Эскадрилья героев» в Хабаровске отменили из-за гибели пилотов

Вести.Ru21:25
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 22:45, Ашберн
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