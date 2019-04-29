Происшествия
В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» из-за крушения Як-18РБК 21:57
В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» в связи с трагической гибелью президента Федерации авиаспорта Дальнего Востока и самолетного спорта Хабаровского края Владимира Левшина, который был организатором данного мероприятия. Об этом сообщается на сайте аэродрома «Калинка».
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Акция «эскадрилья героев» состоится в Хабаровске, несмотря на смерть инициатора
Московский Комсомолец19:09
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