Происшествия
В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» из-за крушения Як-18РБК вчера в 21:57
В текущем году акцию планировалось провести в третий раз. Частный легкомоторный двухместный самолет Як-18 потерпел крушение 27 апреля на аэродроме «Калинка» под Хабаровском. Кроме Владимира Левшина также погиб владелец самолета, пилот-любитель Сергей Ланкин.
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Акцию «Эскадрилья Героев» в Хабаровске отменили из-за авиакатастрофы
Хабаровский край сегоднявчера в 22:45
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Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
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В апреле жители КНР вывезли через пункт пропуска «Нижнеленинское» Еврейской автономной области (ЕАО) 80 собак и кошек.
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В Сети появился тизер четвертого эпизода финала «Игры престолов»
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