Происшествия
В Хабаровске из-за гибели пилотов отменили акцию «Эскадрилья героев»РИА Новости вчера в 20:38
Акция "Эскадрилья героев", которая планировалась 9 мая в Хабаровске, отменена из-за гибели начальника посадочной площадки Калинка Владимира Лвешина, который был организатором этого мероприятия, сообщается на сайте аэродрома Калинка.
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Акцию «Эскадрилья Героев» в Хабаровске отменили из-за авиакатастрофы
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