Происшествия

В Хабаровске из-за гибели пилотов отменили акцию «Эскадрилья героев»РИА Новости вчера в 20:38

Акция "Эскадрилья героев", которая планировалась 9 мая в Хабаровске, отменена из-за гибели начальника посадочной площадки Калинка Владимира Лвешина, который был организатором этого мероприятия, сообщается на сайте аэродрома Калинка.
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Акцию «Эскадрилья пилотов» в Хабаровске отменили после крушения Як-18

Телеканал 360°вчера в 23:25

В Хабаровске из-за гибели пилотов отменили акцию «Эскадрилья героев»

РИА Новостивчера в 20:38

Одного из погибших при крушении Як-18 похоронят в Вологде

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Акцию «Эскадрилья героев» отменили в Хабаровске из-за гибели главы федерации авиаспорта

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Хабаровский край сегоднявчера в 22:45

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Transsibinfoвчера в 03:32

Пилоты разбившегося Як-18 могли готовиться к «Эскадрилье пилотов»

News.ru27 апреля в 05:59
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