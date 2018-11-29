Происшествия
В КБР ликвидированы трое боевиков
В КБР ликвидированы трое боевиковВести.Ru08:50
Сотрудники республиканского УФСБ и Центра "Э" МВД пытались остановить машину для проверки. Но вооруженные люди открыли огонь по правоохранителям из огнестрельного оружия. Ответным огнем нападавшие были убиты.
Вести.Ru08:50
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Происшествия
В Москве в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали десять человек
Обновлено в 09:52
Происшествия
ФСБ возбудила дело о превышении полномочий в саратовском главке МЧС
Управление ФСБ по Саратовской области возбудило уголовное дело по факту превышения полномочий должностными лицами областного главка МЧС, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Волжского районного суда Саратова, куда поступило ходатайство об отстранении от должности начальника главка в рамках этого расследования.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Во Франции женщина угрожает взорвать банк
Во французском городе Алес женщина забаррикадировалась в отделении банка LCL и угрожает его взорвать. Работники учреждения эвакуированы.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Бензовоз загорелся на автозаправке в Нижегородской области
Бензовоз загорелся на одной из АЗС в поселке Дружный в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 10:04
Происшествия
«Заминировавшие» ТЦ Москвы хакеры звонили с номера жительницы Балашихи
Большинство анонимных звонков о "минировании" торговых центров (ТЦ) в Москве были сделаны с номера телефона жительницы подмосковной Балашихи, который использовали хакеры, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
Обновлено в 09:10
Происшествия
В Подмосковье полицейский с ножом напал на сотрудника прокуратуры
В подмосковном городе Электросталь полицейский напал с ножом на сотрудника прокуратуры, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Московской области.
Обновлено в 09:34
Происшествия
В Италии мужчина взял в заложники директора института и 20 студентов
В итальянском городе Фьюджи 28-летний мужчина ворвался в государственное образовательное учреждение, взяв в заложники более 20 человек.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Вертолет Ми-24 потерпел крушение в Чехии
На юго-востоке Чехии упал военный вертолет Ми-24.
Обновлено в 09:34
Происшествия
РБК: в СКР созданы отделы для расследования врачебных ошибок
Свои отделы по расследованию ятрогенных преступлений будут созданы также в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Экс-замгубернатора Курганской области подозревают в получении взятки
Следственные органы подозревают экс-замгубернатора Курганской области Романа Ванюкова в получении взятки в размере более 3 миллионов рублей, сообщило в четверг СУСК по региону.
Обновлено в 09:54
Происшествия
В Германии прошли массовые обыски в офисах Deutsche Bank
Сегодня утром были проведены обыски в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и пяти других офисах банка, сообщила прокуратура Франкфурта.
Обновлено в 09:46
Происшествия
В США умер находившийся в заключении россиянин
В Соединенных Штатах скончался находившийся в заключении россиянин. Об этом на Facebook сообщило посольство России.
Обновлено в 05:42
Происшествия
В Москве возле свалки металлолома потушили горящие бесхозные автобусы
Пожарные потушили горящие бесхозные автобусы возле свалки металлолома на севере Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Защита Никиты Белых оспорила приговор
Обновлено в 10:09
Происшествия
Обманывающая дольщиков саентолог признана виновной
Обновлено в 09:46