Армия и оружие
Йеменские сепаратисты захватили президентский дворец в ЙеменеКомсомольская правда вчера в 15:51
Силы Южного переходного совета Йемена захватили президентский дворец в городе Аден. Военный источник сообщает, что располагавшиеся во дворце саудовские силы отступили на военную базу международной коалиции в районе аль-Барика.
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Арабская коалиция предложила йеменским сепаратистам перемирие и саммит
Аргументы и Фактывчера в 21:58
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Происшествия
Фигуранта дела о массовых беспорядках положили в реанимацию
ТАСС напоминает, что после несогласованной акции в Москве 27 июля режиссёру выписали 20 тысяч рублей штрафа.
Обновлено вчера в 10:22
Общество
Полиция заявила об уведомлении от организаторов митинга о провокациях
Организаторы митинга на проспекте Сахарова в Москве обратились к полиции с заявлением, что «Л.Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия».
Обновлено вчера в 07:17
Здоровье
У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:33
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
Певица Наргиз Закирова решила уйти в монастырь
Певица Наргиз Закирова после болезненного творческого разрыва с продюсером Максимом Фадеевым сообщила о желании уйти в монастырь.
Обновлено вчера в 23:45
Шоу-бизнес
«Мой ихтиандрик»: дочка Асмус научилась плавать в ластах
К своим пяти годам девочка научилась плавать в ластах, правда пока свои навыки Анастасия оттачивает в бассейне под присмотром мамы.
Обновлено вчера в 11:05
Религия
Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам.
Обновлено в 03:46
Происшествия
В Германии от удара молнии пострадали 15 футболистов
На юге Германии в г. Розенфельд от удара молнии пострадали 15 футболистов. Как стало известно, это случилось вечером 9 августа.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
Осколки двигателя Boeing упали на пригород Рима
На видеозаписи с места ЧП видны разбитые автомобили и разбросанные осколки.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
На конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 08:21
Футбол
Эден Азар: «В „Челси“ я провел незабываемое время, но в „Реале“ я на седьмом небе от счастья»
Напомним, в начале июня 28-летний Азар перешел из лондонского «Челси» в мадридский «Реал», подписав контракт с клубом до 30 июня 2024 года.
Обновлено вчера в 15:42
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Общество
Медведев отметил роль строительной отрасли
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником, отметив значимость их работы в масштабе всей страны, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.
Обновлено в 03:40
Общество
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:20
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт заявили о расставании
Обновлено в 02:22
Культура
В Смоленске фестиваль фейерверков «Звездопад» сняли на видео
В субботу вечером, 10 августа, в Смоленске прошел ежегодный фестиваль фейерверков «Звездопад».
Обновлено в 02:30
Религия
Мусульмане России празднуют Курбан-байрам
Обновлено в 01:23
Общество
«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика
Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
«ОВД-инфо» обновило информацию о задержанных после митинга в Москве
В столице в субботу прошел согласованный митинг за честные выборы, который, по данным проекта «Белый счетчик», собрал более 50 000 человек.
Обновлено в 03:27
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО
Украина не имеет шансов войти ни в Евросоюз, ни в НАТО, причиной тому как внутренние проблемы страны, так и политика ЕС и Североатлантического альянса в целом, заявил немецкий политолог Александр Рар.
Обновлено в 02:54
Космос
Астронавты МКС показали необычное фото восхода солнца над островом Сулавеси
Астронавты Международной космической станции (МКС) показали необычное фото восхода солнца над индонезийским островом Сулавеси.
Обновлено 09 августа в 11:54
Экономика
Власти пообещали сохранить финансирование СМИ в следующем году
В минувшем году СМИ получили из бюджета 82,5 млрд рублей, в этом году объём финансирования меньше — 67 млрд 800 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
В Приангарье признали пострадавшими от паводка 45 тысяч жителей
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что пострадавшими от паводка в регионе к настоящему времени признаны 45 тыс. человек.
Обновлено в 02:47
Единоборства
Шевченко защитила титул чемпионки UFC в бою с Кармуш
Представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе в бою с американкой Лиз Кармуш на турнире в Уругвае.
Обновлено в 00:54
Армия и оружие
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Обновлено вчера в 06:56
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк рассказала, как переживает расставание с мужем
Пока муж в отъезде Заворотнюк поддалась ностальгии и решила пересмотреть сериал "Моя прекрасная няня", принесший ей бешеную популярность.
Обновлено вчера в 22:00
Теннис
Медведев вышел в финал турнира ATP в Монреале
Обновлено вчера в 20:13
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено вчера в 12:55
Футбол
«Барселона» разгромила «Наполи» в контрольном матче
Испанская «Барселона» одержала разгромную победу над итальянским «Наполи» в контрольном футбольном матче.
Обновлено в 01:03