Армия и оружие
В Йемене сепаратисты захватили дворец президентаМосковский Комсомолец вчера в 13:57
Сепаратисты из Южного переходного совета захватили дворец президента в Адене, сообщает Al Hadath со ссылкой на руководство ЮПС. Сепаратисты отметили, что не выступают против законности и требуют диалога с центральным правительством.
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Арабская коалиция предложила йеменским сепаратистам перемирие и саммит
Аргументы и Фактывчера в 21:58
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:22, Вашингтон
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео
В Сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на 40-м километре МКАД.
Обновлено в 02:04
Политика
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»
Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия
В Иерусалиме между мусульманами и полицией произошли столкновения
На Храмовой горе в Иерусалиме в воскресенье произошли столкновения между мусульманами, собравшимися на моления в честь праздника 'Ид аль-адха (Курбан-байрам), и силами полиции, сообщает издание The Jerusalem Post.
Обновлено в 04:04
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель
Волгоградская полиция ищет двух заключенных 30 и 31 года, сбежавших из областной психиатрической больницы N1.
Обновлено в 03:50
Общество
Васильева рассказала, какие новые профессии появятся в колледжах
Некоторые устарели содержательно, другие профессии - в принципе исчезают.
Обновлено в 01:28
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек
20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено вчера в 16:04
Футбол
Антуан Гризманн забил первый мяч за «Барселону»
Всего в течение 15 минут каталонским клубом было забито 4 мяча. Автором 2-го мяча стал новичок команды Антуан Гризманн.
Обновлено в 05:14
Происшествия
МВД сообщило о числе аварий с каршеринговыми машинами
Обновлено в 04:48
Происшествия
Число пострадавших при взрывах под Ачинском достигло 31
Медицинскую помощь оказали 17 пострадавшим после повторных взрывов на военном складе под городом Ачинск в Красноярском крае, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.
Обновлено в 03:21
Экономика
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира
25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.
Обновлено вчера в 18:49
Авто
АвтоВАЗ приступил к выпуску спецверсии Lada XRay #CLUB
Lada XRay #CLUB будет иметь черную крышу, шильдики с названием серии на кузове и в салоне, а также модернизированный блок управления в дверной карте водителя.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
Военный эксперт спрогнозировал итоги столкновения США и России на море
Обновлено вчера в 19:17
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Армия и оружие
Тепловой удар: Ил-76 получат новые противоракетные системы
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России
Обновлено вчера в 14:02
Общество
Минздрав назвал регионы с наибольшим числом людей с ожирением
Обновлено вчера в 09:45
Футбол
«Витесс» Слуцкого победил 2:0 «Виллем» в чемпионате Голландии
Клуб из Арнема до конца поединка сохранил преимущество 2:0 в счете. В первых двух турах нового сезона "Витесс" набрал 4 очка.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Из офиса на севере Москвы похитили 7 миллионов рублей
На Ходынском бульваре столицы двое неизвестных в спецодежде и черных масках похитили из офисного здания рюкзак с 7 миллионами рублей, передает Агентство "Москва".
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались
Американская певица и актриса Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт расстались менее чем через год после свадьбы.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
«Мой ихтиандрик»: дочка Асмус научилась плавать в ластах
К своим пяти годам девочка научилась плавать в ластах, правда пока свои навыки Анастасия оттачивает в бассейне под присмотром мамы.
Обновлено вчера в 11:05
Футбол
Галицкий назвал крутой работу Шаронова
Президент и владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий высказался по поводу работы главного тренера "Рубина" Романа Шаронова, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие
Сирийская армия освободила стратегический город в Идлибе, сообщили СМИ
Обновлено в 02:03
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО
Украина не имеет шансов войти ни в Евросоюз, ни в НАТО, причиной тому как внутренние проблемы страны, так и политика ЕС и Североатлантического альянса в целом, заявил немецкий политолог Александр Рар.
Обновлено в 02:54
Политика
Елизавета II разочарована работой политиков Великобритании
Королева Великобритании Елизавета II разочарована работой политиков Соединённого королевства и их неспособностью правильно действовать в условиях выхода из Brexit.
Обновлено в 04:40