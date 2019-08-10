Армия и оружие

В Йемене сепаратисты захватили дворец президентаМосковский Комсомолец вчера в 13:57

Сепаратисты из Южного переходного совета захватили дворец президента в Адене, сообщает Al Hadath со ссылкой на руководство ЮПС. Сепаратисты отметили, что не выступают против законности и требуют диалога с центральным правительством.
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