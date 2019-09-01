Армия и оружие
RT на русскомВ Израиле заявили об отсутствии потерь при обстреле из Ливана
«Потерь среди наших солдат и граждан в результате обстрела «Хезболлы» с ливанских территорий в районе Авивим нет», — написал он. Ранее в Израиле заявили, что с территории Ливана была запущена противотанковая ракета в сторону населённого пункта, расположенного на севере страны.
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