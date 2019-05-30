В Израиле впервые в истории пройдут повторные парламентские выборыГазета.Ru 02:21

Израильский парламент объявил о самороспуске, и теперь страну впервые в истории ждут повторные выборы. Лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство в отведенный законом срок 42 дня - премьер не договорился с союзниками о формировании коалиции.

В Израиле впервые в истории пройдут повторные парламентские выборы

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