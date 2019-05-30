Политика

Кнессет впервые в истории Израиля проголосовал за самороспускПолит.ру вчера в 21:21

Израильский парламент (Кнессет) проголосовал за самороспуск, пишет газета The Jerusalem Post. За это решение выступили 74 депутата, против — 45 человек. Кроме того, принятое Кнессетом решение предусматривает проведение повторных парламентских выборов 17 сентября 2019 года.
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Нетаньяху пообещал победить на вторых за год парламентских выборах

РИА Новостивчера в 23:18

Нетаньяху пообещал «острую и чистую» кампанию и очередную победу на выборах в сентябре

ТАССвчера в 19:09

Израильский парламент распустил сам себя и проголосовал за повторные выборы

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REGNUMвчера в 19:32

Парламент Израиля объявил о самороспуске

Известиявчера в 17:26

Израильский парламент проголосовал за самороспуск

Эхо Москвывчера в 18:05

Парламент Израиля объявил о самороспуске ради новых выборов

Евразия Dailyвчера в 20:03
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Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Общество

Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения

Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения Чиновники придумали способ, как вынудить владельцев жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду, платить налоги.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия

СК начал проверку нападения на российского сотрудника ООН в Косово

Следственный комитет России начал проверку по факту нападения на российского гражданина Михаила Краснощекова — сотрудника миссии ООН в частично признанной Республике Косово.
Обновлено вчера в 10:45
Политика

Гуайдо заявил о продолжении уличных протестов в Венесуэле

Переговоры в Норвегии между оппозицией и представителями действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро не увенчались успехом.
Обновлено в 01:45
Общество

В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ

В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено вчера в 05:51
Политика

Зеленский направил в Раду закон об импичменте президента

Глава украинского государства Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект об импичменте президента «Незалежной».
Обновлено вчера в 09:04
Общество

Путин разрешил россиянам с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

Президент России Владимир Путин подписан закон, разрешающий больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей.
Обновлено вчера в 22:31
Политика

Зеленский срочно созывает заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о срочном созыве заседания СНБО из-за проблем в угольной промышленности страны.
Обновлено вчера в 16:41
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Общество

Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли

Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.
Обновлено 28 мая в 18:00
Происшествия

В Новосибирской области в ДТП погибли два человека

Обновлено в 00:27
Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Общество

Верховный суд Татарстана отменил штраф активисту за баннер против Владимира Путина

В феврале городская административная комиссия назначила Василю Тарасову штраф в размере 3,5 тыс. руб. Однако Набережночелнинский суд снизил размер штрафа до 2 тыс. руб. Верховный суд Татарстана отменил постановление комиссии и решение суда "за отсутствием состава административного правонарушения".
Обновлено вчера в 16:22
Футбол

Челси — Арсенал 4:1

«Челси» одержал разгромную победу над «Арсеналом» в финале футбольной Лиги Европы, который состоялся в Баку.
Обновлено вчера в 16:50
Космос

Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце

Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

В Башкирии разыскивается кассир, укравшая из банка 23 млн рублей

36-летняя Луиза Хайруллина вынесла 23 млн рублей из кассы «Россельхозбанка» в Салавате и скрылась.
Обновлено 28 мая в 18:09
Политика

Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Обновлено 28 мая в 09:30
Шоу-бизнес

Шпагат Волочковой попал в книгу рекордов

Наконец книга рекордов России добралась и до знаменитого шпагата Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 10:55
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено 28 мая в 23:00
Хоккей

Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»

Вновь равным счет сделал российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Это шайба стала для него десятой в Кубке Стэнли.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

Прогулочный катер с десятками туристов на борту затонул в Будапеште

До семи человек возросло число погибших при крушении в Будапеште, на Дунае, прогулочного судна с туристами на борту.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия

Более 60 человек задержаны за мошенничество в сфере ЖКХ

Сотрудники МВД при силовой поддержке Росгвардии задержали более 60 человек по подозрению в мошенничестве в сфере ЖКХ.
Обновлено в 01:59
Кино

Скончался актер из «Крестного отца» Кармине Кариди

В Лос-Анджелесе скончался американский киноактер Кармине Кариди, известный своими ролями в гангстерской саге «Крестный отец».
Обновлено вчера в 12:30
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Общество

Далай-лама заявил, что не разочарован в людях

Обновлено в 01:34
Политика

Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина

Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено 28 мая в 18:15
Общество

ВЦИОМ: доля непьющих россиян сократилась до 33% за год

Порядка 67% россиян признались, что выпивают время от времени, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.
Обновлено вчера в 20:02
Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкарт

После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Политика

Назарбаеву присвоили статус почетного сенатора Казахстана

Депутаты сената парламента Казахстана на пленарном заседании 30 мая присвоили статус почетного сенатора первому президенту, лидеру нации Нурсултану Назарбаеву.
Обновлено в 00:51
Культура

Впервые в истории YouTube канал набрал 100 млн подписчиков

Индийский YouTube-канал T-Series впервые в истории видеохостинга набрал более 100 млн подписчиков.
Обновлено вчера в 08:32
Как работают Яндекс.Новости?
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