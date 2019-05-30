Кнессет впервые в истории Израиля проголосовал за самороспускПолит.ру вчера в 21:21

Израильский парламент (Кнессет) проголосовал за самороспуск, пишет газета The Jerusalem Post. За это решение выступили 74 депутата, против — 45 человек. Кроме того, принятое Кнессетом решение предусматривает проведение повторных парламентских выборов 17 сентября 2019 года.

Кнессет впервые в истории Израиля проголосовал за самороспуск

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