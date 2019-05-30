Политика
В Израиле впервые в истории пройдут повторные парламентские выборыМИР 24 00:32
Ранее за законопроект о самороспуске проголосовали 66 депутатов, против - 44 и 1 воздержался. Нетаньяху между тем заявил журналистам, что не сомневается в победе своей партии на повторных выборах. Напомним, 9 апреля в Израиле прошли парламентские выборы.
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Здоровье
Текслер пообещал остановить оптимизацию больниц в Челябинской области
Врио губернатора указал на нехватку медиков в регионе Оптимизацию больниц остановят в Челябинской области, об этом врио губернатора Алексей Текслер сообщил во время выступления перед депутатами ЗСО.
Обновлено в 02:20
Здоровье
Самого маленького в истории новорожденного выходили в США
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
Украина захотела избавиться от прапорщиков ради НАТО
Как сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, документом предлагается ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий.
Обновлено в 05:52
Политика
В Кремле обеспокоены сообщениями о падении доходов россиян
В Кремле обращают внимание на исследования, свидетельствующие о падении доходов населения, этот процесс вызывает обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:52
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Шоу-бизнес
Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России
Поперечный шпагат заслуженной артистки России Анастасии Волочковой внесен в Книгу рекордов России.
Обновлено в 05:38
Здоровье
Причиной ночных кошмаров женщины оказались мозговые паразиты
В начале прошлого года 42-летняя Рейчел Пальма (Rachel Palma) почувствовала себя странно: она страдала от ночных кошмаров, бессонницы, не контролировала свои действия, а также забывала, где находится.
Обновлено в 05:01
Здоровье
Опрос: Почти 60% россиян следят за своим питанием
Почти 60% россиян следят за своим питанием.
Обновлено в 04:00
Энергетика
Прибыль «Газпрома» выросла на 44%
По итогам первого квартала 2019 года прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Ростове-на-Дону подросток впал в кому из-за отравления алкоголем
Полиция организовала проверку после сообщения о том, что подросток в Ростове-на-Дону впал в кому, отравившись алкоголем, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.
Обновлено в 05:19
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Футбол
Касильяс поздравил Чеха с завершением карьеры
Вратарь «Порту» Икер Касильяс в своём «твиттере» обратился к голкиперу «Арсенала» Петру Чеху, который накануне, 29 мая, провёл последний матч в профессиональной карьере.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Момент столкновения двух судов на Дунае попал на видео
Камера наружного наблюдения зафиксировала момент столкновения теплохода с прогулочным катером в Будапеште, в результате которого последнее судно затонуло.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие
В Алеппо восстановят крупнейший рынок
Власти сирийского Алеппо намерены через три месяца восстановить крупнейший продовольственный рынок.
Обновлено в 02:24
Гаджеты
Kingrow K1: смартфон с экраном на основе электронной бумаги
На площадке Indiegogo идёт сбор средств на выпуск смартфона Kingrow K1, особенность которого заключается в применении дисплея на основе электронной бумаги E Ink.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
Обновлено в 04:47
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Наука
На дне Северного моря найдена затонувшая страна
Ученые Университета Бредфорда (Великобритания) обнаружили в Северном море следы страны, когда-то бывшей выше уровня моря.
Обновлено в 05:15
Политика
Кремль резко отреагировал на баннер «Путин — вор» в Набережных Челнах
Баннер «Путин — вор», который вывесили в Набережных Челнах в декабре 2018 года, абсолютно оскорбителен.
Обновлено в 06:14
Общество
Синоптики предупредили о ливнях с грозами в Москве 30 мая
Обновлено в 06:25
Происшествия
В центре Улан-Удэ ветром снесло батут с детьми
Обновлено в 02:29
Общество
В Италии умерла собака, прожившая у могилы хозяина 10 лет
В итальянском поселении Панца, расположенном на острове Искья, скончалась собака Николетта, которая свыше десять лет прожила возле могилы своего хозяина.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
Су-57 получит противокорабельную ракету
Истребитель пятого поколения Су-57 получит перспективную противокорабельную ракету, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:59
Гаджеты
Meizu представила смартфон Meizu 16XS с тройной камерой на 48 Мп
Устройство оснащено тройной основной камерой на 48, 8 и 5 Мп, подэкранным сканером отпечатков пальцев и батареей объёмом 4000 мАч.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Адвокат сообщил об угрозах Юрию Дмитриеву в СИЗО
Сокамерники в течение четырех дней обещали "опустить" Дмитриева, если он не выполнит их требований, пояснил адвокат.
Обновлено в 06:10
Общество
Возбуждены дела из-за обмеления рек в Самарской области
Самарское региональное управление Росрыболовства возбудило административное дело в отношении сотрудников Жигулевской ГЭС по факту резкого сброса воды, которое привело к обмелению Волги и других рек в Самарской области и соседних регионах.
Обновлено в 02:52
Происшествия
У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 6,6
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Сальвадора в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров впервые рассказал о скрываемой дочке Сергея Лазарева
Филипп Киркоров впервые рассказал о скрываемой дочке Сергея Лазарева Если верить слухам, девочке уже восемь месяцев.
Обновлено в 04:22
Общество
«Саратовские авиалинии» сообщили о массовом сокращении сотрудников
В министерстве пояснили, что работодатель обязан уведомлять службу занятости о планируемом сокращении штата за три месяца, а работников — не менее чем за два.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес
Нет сахару и глютену: Тина Канделаки рассказала о своей диете
Телеведущая отказалась от рафинированных продуктов, сахара и глютена, при этом старается есть больше свежих овощей и фруктов.
Обновлено вчера в 16:00