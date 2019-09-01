Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Израиле сообщили о выпуске более 100 снарядов по Ливану

Армия обороны Израиля сообщила, что после запуска с территории Ливана противотанковых ракет по северу страны израильские военные выпустили в ответ более 100 артиллерийских снарядов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте израильской армии.
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