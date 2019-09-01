Армия и оружие
RT на русскомВ Израиле сообщили о выпуске более 100 снарядов по Ливану
Армия обороны Израиля сообщила, что после запуска с территории Ливана противотанковых ракет по северу страны израильские военные выпустили в ответ более 100 артиллерийских снарядов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте израильской армии.
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Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
Вести.Ru вчера в 11:38
Футбол
«Арсенал» отыгрался с 0:2 в матче против «Тоттенхэма»
«Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче 4-го тура чемпионата Англии.
Soccer.ru 13:23
Футбол
«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова
Российская газета 14:13
Общество
Ураган «Дориан» достиг побережья Багамских островов
Ураган «Дориан» достиг побережья Багамских островов.
RT на русском 13:56
Футбол
Гол Гогуа в дебютном матче принес ЦСКА победу над «Арсеналом»
Завершился матч восьмого тура РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА (1:2). Гости победили благодаря голу защитника Седрика Гогуа на 74 минуте.
Бомбардир.ру 11:57
Армия и оружие
Удар США по Идлибу сорвал перемирие и привел к многочисленным жертвам
Американские военные нанесли несанкционированный авиаудар по территории около поселков Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб на северо-западе Сирии рядом с турецкой границей, не предупредив об операции Россию и Турцию – рассказали в Центре по примирению враждующих сторон.
Газета.Ru 06:32
Политика
Пентагон включился в борьбу против фейков в соцсетях
Анализу подвергнутся 250 тыс. информационных публикаций и 250 тыс. постов в соцсетях, в которых будут содержаться около 5000 фейков.
Росбалт 04:31
Здоровье
Британию заполонили нелегальные онлайн-аптеки
Издание пишет, что нелегальные интернет-аптеки Британии выдают себя за семейные компании, продавая при этом поддельные обезболивающие, лекарства от бессонницы и другие препараты.
Коммерсантъ 10:07
Хоккей
«Авангард» переиграл ЦСКА в матче за Кубок Открытия
"Авангард" и ЦСКА открыли новый сезон КХЛ, разыграв Кубок Открытия 2019 года.
LiveResult.Ru 12:59
Политика
Трамп заявил о намерении посетить Польшу в скором времени
Американский лидер Дональд Трамп сообщил в ходе общения с журналистами у Белого дома, что намерен в скором времени посетить Польшу.
RT на русском 14:11
Игры
Завтра у нас выйдет эксклюзивное интервью с Suda51
Завтра, 1 сентября, на «Игромании» выйдет эксклюзивное интервью с разработчиком игр и генеральным директором компании Grasshopper Manufacture Гоити Судой, известным также как Suda51.
Игромания.ру вчера в 14:21
Футбол
Мануэл Фернандеш прибыл в Краснодар для подписания контракта
Как сообщает Record, в воскресенье 33-летний футболист прибыл в Краснодар.
Евро-футбол.ру 11:18
Наука
Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ
Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Science Translational Medicine.
Ugpressa.ru 30 августа в 05:40
Политика
СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России
Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК 09:03
Происшествия
Консульство России проверяет информацию о гибели ребенка в США
Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет сообщения СМИ о гибели ребенка из России у побережья Атлантического океана в штате Массачусетс.
Газета.Ru 14:10
Происшествия
«Аллегро» опаздывает в Петербург. Поезд придет минимум на час позже
Скоростной поезд «Аллегро» 786, который должен был отправиться из Хельсинки в 16.00 и прибыть в Петербург в 19.27, опаздывает примерно на 70 минут.
Фонтанка.Ру 11:15
Общество
Президентское кадетское училище открылось в Кемерово
Первая очередь президентского кадетского училища на 360 мест открылась в Кузбассе, в церемонии открытия приняли участие статс-секретарь Минобороны Николай Панков и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:05
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма 02:54
Политика
Зеленский верит в скорый мир в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский верит, что в Донбассе в скором времени наступит мир.
Газета.Ru 11:33
Политика
Цхинвал заявил о концентрации грузинских военных на границе
По данным КГБ, в ночь на 1 сентября около 30 вооруженных грузинских военных вошли в село Коби Хашурского муниципалитета Грузии.
РБК 13:37
Общество
Эрнст высказался о возвращении Друзя на Первый канал
Генеральный директор Первого канала назвал единственное необходимое условие, чтобы Друзь вернулся к своей прежней деятельности.
Дни.ру 11:41
Происшествия
Напавший на людей около Лиона слышал голоса
Прокурор Лиона Николя Жаке заявил, что напавший на людей иммигрант из Афганистана употреблял наркотики и якобы слышал голоса, приказавшие ему убивать,передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:36
Футбол
«ПСЖ» арендовал у «Севильи» голкипера Серхио Рико
«ПСЖ» объявил о переходе испанского вратаря Серхио Рико: парижский клуб арендовал 26-летнего голкипера у «Севильи» на один сезон с опцией выкупа.
Sport24.ru 13:20
Происшествия
В Брянске умер избитый полицейским подросток
В Брянске скончался 17-летний подросток, которого в августе избил майор полиции Денис Терехов.
РБК 08:18
Происшествия
В Башкирии арестовали женщину по делу об убийстве годовалого сына
"В Дюртюлинском районе арестована женщина, обвиняемая в убийстве своего сына", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:20
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Автоспорт
Леклер посвятил свою первую победу Юберу
Чемпионат 11:25