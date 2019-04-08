Политика

В Израиле проходят парламентские выборыКоммерсантъ 01:02

В Израиле открылись участки для голосования на досрочных парламентских выборах. В них принимает участие 39 партий и блоков. Голосование продлится до 22:00.
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В Израиле проходят парламентские выборы

Эхо Москвы07:10

В Израиле начались парламентские выборы

РИА Новости00:22

В Израиле начались парламентские выборы

ТАСС00:02

В Израиле проходят парламентские выборы

Коммерсантъ01:02

В Израиле начались парламентские выборы

РБК00:42

Парламентские выборы в Израиле: политический расклад сил

Вести.Ru02:17

Нетаньяху хотят лишить короны: чем обернутся выборы в Израиле

Московский Комсомолецвчера в 08:43
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Хоккей

НХЛ продлила дисквалификацию Войнова

Обновлено в 14:20
Общество

Глава области дал распоряжение муниципалитетам в течение недели навести порядок в сфере обращения с ТКО

Итоги работы регоператоров и муниципалитетов после перехода на новую систему по обращению с ТКО представили на заседании Правительства области.
Обновлено в 13:53
Армия и оружие

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм

Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 19:26
Происшествия

Кокорин и Мамаев частично признали обвинения

Ранее главное следственное управление ГУМВД по Москве завершило предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Кокорина и Мамаева, а также двух их соучастников по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство».
Обновлено в 07:30
Транспорт

Долгожданную скоростную трассу в Приморье собираются сделать платной

Дорога позволяет улучшить и транспортную инфраструктуру южного побережья Приморья, ориентированного на туристов.
Обновлено в 19:34
Происшествия

Участники ДТП открыли стрельбу в Торонто

В канадском Торонто произошло лобовое столкновение двух автомобилей, после чего пассажиры транспортных средств открыли стрельбу друг по другу.
Обновлено в 20:02
Политика

ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле

Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено в 20:47
Хоккей

ЦСКА обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:44
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы

Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено в 19:52
Политика

Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Политика

Захарова ответила на слова главы МИД Финляндии об обязательствах РФ в ПАСЕ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Финляндии Тимо Сойни о том, что Россия должна выполнять свои обязательства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), присутствовать на заседаниях и перечислять членские взносы.
Обновлено в 09:14
Здоровье

Энергетикам оставили свободу оборота

Глава Минздрава Вероника Скворцова в марте попросила вице-премьера Дмитрия Козака отложить рассмотрение вопроса о регулировании оборота безалкогольных энергетических напитков как минимум до декабря 2019 года.
Обновлено в 19:39
Политика

В США не исключили введения санкций против Египта из-за покупки Су-35

Обновлено в 02:05
Гаджеты

Xiaomi по распродаже за 12 часов продала 200 000 телевизоров

В Китае в честь ежегодного весеннего фестиваля, посвящённого 9-летию компании, Xiaomi снизила цены на свои телевизоры, а это позволило крупнейшему в КНР производителю за 12 часов на разных онлайн-магазинах реализовать в общей сложности 200 000 ед. телевизоров.
Обновлено в 13:04
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Обновлено в 14:47
Общество

Главная покупка в жизни человека: какая квартира нужна именно вам?

Рано или поздно перед каждым человеком встает вопрос о покупке новой квартиры.
Обновлено в 19:15
Наука

Доказано существование новой формы вещества

Ученые Эдинбургского университета в Шотландии обнаружили, что некоторые металлы при определенных условиях могут находиться в новом агрегатном состоянии, объединяющем твердые и жидкие фазы.
Обновлено в 05:09
Общество

Малышева посоветовала 10 упражнений для улучшения здоровья женщин

Телеведущая Елена Малышева опубликовала пост с десятью упражнениями для улучшения здоровья женщин.
Обновлено в 08:38
Кино

Фильм «Война Анны» 9 мая выйдет в четырехдневный прокат в России

Обновлено в 09:26
Космос

Супербактерии могут убить экипаж МКС

Микробиологи из Университета штата Вашингтон считают, что со временем эти бактерии могут мутировать и тогда для экипажа Международной космической станции появится реальная угроза, купировать которую оперативно уже не получится.
Обновлено в 05:48
Общество

Airbnb продолжит предлагать аренду жилья на Западном берегу Иордана

Американская компания Airbnb продолжит предлагать аренду жилья в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан, но будет передавать полученные от нее средства гуманитарным организациям.
Обновлено в 18:25
Экономика

FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым

Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 15:06
Политика

Помпео назвал совершенно разными ситуации с Голанами и Крымом

Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединением Крыма с Россией.
Обновлено в 18:23
Происшествия

В Германии завершили анализ ДНК тел погибших в ходе авиакатастрофы

Анализ ДНК тел погибших при авиакатастрофе в ФРГ завершен, гибель совладелицы S7 подтверждена, заявили РИА Новости в прокуратуре Дармштадта.
Обновлено в 11:03
Политика

Трамп провел «конструктивный» разговор с саудовским принцем

Президент США Дональд Трамп провел "конструктивный" разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом после введения американских ограничений из-за дела журналиста Джамаля Хашукджи, сообщил Белый дом.
Обновлено в 19:37
Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Умер племянник Нонны Мордюковой, претендовавший на наследство актрисы

Обновлено в 15:00
Происшествия

Во Владимире задержали подозреваемого в тройном убийстве

Мужчину подозревают в убийстве трех человек – двух женщин и одного мужчины.
Обновлено в 11:08
Здоровье

В США женщина с аномалией внутренних органов дожила до 99 лет

Обновлено в 11:59
Общество

Правозащитники зафиксировали рекордно низкое число смертных казней

Amnesty International зафиксировала снижение смертных казней в прошлом году на 31%, следует из доклада международной правозащитной организации.
Обновлено в 20:43
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Биньямин Нетаньяху
Израильский политик
Государственный и политический деятель Израиля. Премьер-министр Израиля в период с 1996 по 1999 год, действующий премьер-министр Израиля, министр обороны Израиля. Лидер партии Ликуд. В общей сложности, 3 раза занимал должность министра финансов Израиля, с поста которого 9 августа 2005 года ушёл в отставку в знак протеста против вывода израильских поселений из сектора Газа. В декабре 2005 года стал Лидером оппозиции в Кнессете.
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