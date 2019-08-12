Если предложение Москвы получит одобрение ведомств, то Анкара начнет с российской стороной предметное обсуждение сделки. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что Россия может заменить Турции американский F-35.

с чего всё началось

Бывший посол Израиля Цви Маген убежден, что России следует быть осторожнее при рассмотрении возможности продажи Турции истребителей Су-35. В интервью "Взгляду" он подчеркнул, что Анкару никак нельзя назвать надежным партнером, который всегда будет выполнять свои обязательства.

В Израиле предостерегли Россию от сделок с Турцией по Су-35

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