Политика

В Израиле предостерегли Россию от сделок с Турцией по Су-35РЕН ТВ 08:20

Бывший посол Израиля Цви Маген убежден, что России следует быть осторожнее при рассмотрении возможности продажи Турции истребителей Су-35. В интервью "Взгляду" он подчеркнул, что Анкару никак нельзя назвать надежным партнером, который всегда будет выполнять свои обязательства.
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с чего всё началось

В Израиле предостерегли Россию от продажи Су-35 Турции

Если предложение Москвы получит одобрение ведомств, то Анкара начнет с российской стороной предметное обсуждение сделки. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что Россия может заменить Турции американский F-35.
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Израиль предостерегает Россию от новой сделки с Турцией

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В Израиле предостерегли Россию от новой сделки с Турцией

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В Израиле предостерегли Россию от сделок с Турцией по Су-35

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В Израиле предостерегли Россию от продажи Су-35 Турции

Взгляд.ру04:44

Израильский дипломат оценил перспективу поставок в Турцию Су-35

Новостной фронт09:31
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Политика

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Экономика

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Большинство жителей России 72% замечают, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов питания уменьшился, а цена сохранилась и даже повысилась.
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Происшествия

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Политика

За преступления Зеленский предпочитает увольнять, а не сажать

Александр Скубченко в своем Facebook прокомментировал то, как президента Украины Владимир Зеленский «наводит порядок» и «наказывает» чиновников.
Обновлено в 07:03
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Собянин одобрил идею развития музеев по программе «Мой район»

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Около 1,3 тыс. жителей Саратовской области заболели мышиной лихорадкой

Всего с начала мая диагноз подтвердился у 1,3 тыс. пациентов.
Обновлено в 06:09
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Хавбек «Спартака» Бакаев попал в сферу интересов европейских клубов

Обновлено в 08:04
Происшествия

10 человек напали на росгвардейцев в Ульяновске

В управлении Следственного комитета (СК) по Ульяновской области проинформировали о нападении десяти человек на сотрудников Росгвардии, которое произошло в Ульяновске.
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«АвтоВАЗ» продолжил работу после корпоративного отпуска

Обновлено в 01:03
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В Москве умерла DJ Жанна Рассказова

В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Происшествия

В МЧС назвали причину обвала грунта в Новосибирске

Обновлено в 09:21
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Дети Александра Цекало познакомились с молодой мачехой

Цекало отдыхает в США с молодой супругой и пригласил двоих детей провести время с ними.
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Скоростная съемка раскрыла секрет прыгучести безногих личинок

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В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
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Экс-замминистра культуры Пирумова перевели под домашний арест

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Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД

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Крым намерен инициировать переговоры с Украиной по пропуску вод Днепра

Власти Республики Крым намерены обратиться к руководству России с просьбой об инициировании переговоров с Украиной о пропуске на территорию полуострова вод реки Днепр.
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Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам

Мусульмане по всей стране совершили молитвы, самые массовые богослужения состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
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В Греции обнаружили две неразграбленные гробницы микенского периода

В некрополе в Аидонии в Немее обнаружили две неразграбленные гробницы камерного типа микенского периода.
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Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Обновлено вчера в 16:55
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На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу

В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.
Обновлено вчера в 23:00
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К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект

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NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.
Обновлено вчера в 12:34
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ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей

Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
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«Зенит» хочет уволить главу скаутской службы Евменова

Как сообщил Metaratings.ru источник, близкий к ФК «Зенит», руководство клуба намерено расстаться с главой скаутской службы Антоном Евменовым.
Обновлено в 05:11
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