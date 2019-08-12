Армия и оружие

В Израиле предостерегли Россию от продажи Су-35 ТурцииВзгляд.ру 04:44

Если предложение Москвы получит одобрение ведомств, то Анкара начнет с российской стороной предметное обсуждение сделки. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что Россия может заменить Турции американский F-35.
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Танцуют на всех свадьбах: Израиль отговаривает продавать Су-35С туркам

Утро.ru07:50

В Израиле предостерегли Россию от сделок с Турцией по Су-35

РЕН ТВ08:20

Бывший посол Израиля предостерег Москву от новой сделки с Анкарой по Су-35

ФАН08:16

Бывший израильский посол предостерег Россию от «чрезмерной дружбы» с Турцией

Военное дело08:28

В Израиле предостерегли Россию от продажи Су-35 Турции

Взгляд.ру04:44

В Израиле предостерегли Россию от новой сделки с Турцией

Lenta.ru07:09
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Политика

Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Футбол

Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 08:49
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском

Глава госкорпорации отметил, что сотрудники предприятия, которые остаются в больнице после ЧП, получают лучшую медпомощь.
Обновлено в 08:01
Общество

В Эфиопии появится пятиметровый памятник Пушкину

Обновлено в 04:24
Политика

Южная Корея исключит Японию из списка стран с упрощенным экспортом

Южная Корея планирует исключить Японию из списка стран-партнеров, в которые можно поставлять товары по упрощенной схеме.
Обновлено в 05:53
Политика

Аксенов: заполняемость крымских здравниц составила в среднем 80%

Обновлено в 08:00
Общество

Жители РФ заметили, что объём продуктов стал меньше, а цена выше

Большинство жителей России 72% замечают, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов питания уменьшился, а цена сохранилась и даже повысилась.
Обновлено в 03:39
Политика

Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.
Обновлено в 07:05
Космос

НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде

Обновлено в 00:57
Культура

«Союзмультфильм» и ЦБ согласовали монеты с «Бременскими музыкантами»

Банк России согласовал изображения на монетах, посвященных "Бременским музыкантам", с "Союзмультфильмом", ответили в ЦБ на запрос РИА Новости.
Обновлено в 07:56
Наука

Крупная рыба почти полностью исчезла из рек и озер, заявили ученые

Обновлено в 07:36
Происшествия

10 человек напали на росгвардейцев в Ульяновске

В управлении Следственного комитета (СК) по Ульяновской области проинформировали о нападении десяти человек на сотрудников Росгвардии, которое произошло в Ульяновске.
Обновлено в 03:34
Политика

Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами

Обновлено в 06:24
Происшествия

Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД

Обновлено в 06:07
Политика

Премьер Грузии оценил объем потерь туристического сектора из-за России

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие

Турция может купить российские Су-35

Обновлено вчера в 20:56
Армия и оружие

Шойгу показали робототехнические комплексы на базе танков Т-72

Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов показал министру обороны России Сергею Шойгу новые разработки высокозащищённых робототехнических комплексов тяжёлого класса на базе танка Т-72Б3.
Обновлено в 08:15
Общество

В российских колледжах и техникумах исчезнут около 100 специальностей

Причиной исключения специальностей из колледжей стало то, что за прошедшие пять лет на них практически никто не поступал.
Обновлено в 02:40
Транспорт

Лоукостер «Победа» подвергся DDOS-атаке

Сайт авиакомпании «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») в понедельник, 12 августа, примерно в 14.15 мск подвергся «мощнейшей DDOS-атаке».
Обновлено в 08:17
Музыка

Клип на песню Бориса Гребенщикова наградили на кинофестивале в Праге

Обновлено в 07:21
Футбол

Стало известно об интересе европейских клубов к игроку «Спартака» Бакаеву

Европейские футбольные клубы внимательно следят за выступлениями атакующего полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, они изучают возможность его подписания, сообщил РБК источник, близкий к футболисту, и собеседник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:54
Общество

Иркутские дети уехали из рязанского лагеря из-за антисанитарии

Прокуратурой Рязанской области возбуждено дело в отношении директора детского лагеря отдыха "Лесная сказка", куда приехали дети из пострадавших районов Иркутской области.
Обновлено в 05:40
Политика

Кремль объявил о переносе саммита Россия-Иран-Азербайджан

Обновлено в 08:43
Общество

В ночь на 13 августа тамбовчане увидят пик метеорного потока Персеиды

В августе проходит звездопад Персеиды из созвездия Персей. Пик метеорного потока ожидается в ночь с 12 на 13 августа.
Обновлено в 05:19
Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

6 человек погибли в пожаре в Усть-Кубинском районе

Четверо взрослых и 2 детей до 13 лет погибли в пожаре в деревне Бурцево Усть-Кубинского района.
Обновлено в 03:09
Политика

Новый владелец «Рустави 2» объявил о продаже телеканала

Новый владелец грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши заявил о ее продаже.
Обновлено в 06:18
Транспорт

Систему освещения железной дороги протестировали на Крымском мосту

Строители протестировали систему освещения железнодорожной части на Крымском мосту, сообщили в понедельник журналистам в информационном центре "Крымский мост".
Обновлено в 04:17
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