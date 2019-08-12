Если предложение Москвы получит одобрение ведомств, то Анкара начнет с российской стороной предметное обсуждение сделки. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что Россия может заменить Турции американский F-35.

В Израиле предостерегли Россию от продажи Су-35 Турции

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