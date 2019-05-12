Музыка
В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019РИА Новости 17:08
"Евровидение" стартовало в израильском Тель-Авиве с дефиле 41 национальной делегации по "оранжевой дорожке" и открытия фан-зоны, где на берегу Средиземного моря можно будет выучить азы иврита и на гигантских экранах посмотреть международный музыкальный конкурс.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:25, Ашберн
Футбол
«Спартак» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
Обновлено в 11:28
Происшествия
Пригодность SSJ-100 поставили под сомнение
Специалисты авиационной отрасли поставили под сомнение пригодность самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) для полетов и опровергли наличие ошибки в действиях пилота в качестве основной версии причины пожара в Шереметьево.
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес
Семья Алсу отвергла слухи о требовании засекретить проверку «Голоса»
Проверка результатов шестого сезона детского "Голоса", напомним, была организована руководством Первого канала после того, как разгорелся скандал из-за победы в финале шоу Микеллы Абрамовой, которая набрала 56,5% голосов, серьезно опередив своих соперников Ержана Максима и Валерия Кузакова.
Обновлено в 09:40
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подарил Рамзану Кадырову кроссовки
Дагестанский чемпион мира UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подарил кроссовки главе Чечни Рамзану Кадырову.
Обновлено в 06:23
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1
Санкт-петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России по футболу, передает «РИА Новости» в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 14:34
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Футбол
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
В США заметили российскую зенитную систему С-300
На военном полигоне в США заметили российскую зенитную систему С-300. В сети появились спутниковые снимки американского полигона.
Обновлено в 13:25
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес
Вдова Сергея Доренко обнародовала документы о его диагнозе
Обновлено в 11:16
Политика
Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами
"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
Обновлено в 15:09
Общество
В Минприроды прокомментировали вопрос о нормативах сбросов в Байкал
Минприроды считает возможным компромисс в вопросе о нормативах сбросов в Байкал и применении разных критериев к разным районам озера, сообщил РИА Новости директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и Байкала Иван Шмаков.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ
Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись атаке вандалов в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Emirates News Agency со ссылкой на заявление МИД страны.
Обновлено в 14:40
Энергетика
Минск продолжит диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр
Минск продолжит вести диалог с Россией о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового маневра в России, сообщил в интервью телеканалу «Беларусь-1» министр экономики республики Дмитрий Крутой.
Обновлено в 16:50
Шоу-бизнес
Особенная дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом
Дочь известной журналистки Ирины Хакамады Мария рассталась с женихом.
Обновлено в 14:17
Общество
На Тбилиси обрушился сильный ливень с градом
Сильный ливень с градом, которые обрушились в воскресенье на Тбилиси, создали серьезные проблемы в ряде районов грузинской столицы, затопив дворы, подъезды и подвалы, а также повредив крыши жилых домов.
Обновлено в 12:29
Здоровье
Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ
Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова побрилась налысо
12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Татарстане мужчина погиб из-за хлопка при проведении сварочных работ
Мужчина погиб, ещё один пострадал из-за хлопка при проведении сварочных работ в селе Муслюмово в Татарстане, сообщает главное управление МЧС по республике.
Обновлено в 11:27
Общество
Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой
Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
Обновлено в 01:55
Происшествия
ТАСС сообщил о массовой драке фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге
Несколько десятков болельщиков санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА устроили днем драку в центре Петербурга перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 12:45
Футбол
«Лион» в гостях разгромил «Марсель»
«Марсель» на своем поле принимал «Лион» в рамках 36-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
Обновлено в 16:53
Происшествия
Баскетболист НБА подрался с россиянами в Латвии
Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Мэверикс» Кристапс Порзингис стал участником драки в латвийском городе Лиепая.
Обновлено в 17:43
Общество
Илона Маска вызвали в суд за обвинение в педофилии
Главу компаний Tesla и SpaceX Илона Маска обязали придти в суд на слушания по делу об оскорблении дайвера из Британии Вернона Ансуорта, который участвовал в операции по спасению детей в тайской пещере.
Обновлено в 17:24
Общество
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Обновлено в 06:46
Наука
Предложения российских экспертов включены в резолюцию по предупреждению цунами
Российские эксперты на сессии представили ключевые предложения по оперативному реагированию на цунами.
Обновлено в 12:02