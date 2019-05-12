Музыка

В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019РИА Новости 17:08

"Евровидение" стартовало в израильском Тель-Авиве с дефиле 41 национальной делегации по "оранжевой дорожке" и открытия фан-зоны, где на берегу Средиземного моря можно будет выучить азы иврита и на гигантских экранах посмотреть международный музыкальный конкурс.
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В Израиле официально началось «Евровидение-2019»

РБК16:31

В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019

RT на русском16:29

«Евровидение-2019» началось в Израиле

Газета.Ru14:19

В Тель-Авиве официально стартовал Международный конкурс «Евровидение-2019»

Эхо Москвы15:04

В Тель-Авиве официально открылось «Евровидение-2019»

ТАСС14:27

В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019

РИА Новости17:08

Дефиле делегаций по «оранжевой дорожке» открыло «Евровидение» в Израиле

Говорит Москва14:47
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:25, Ашберн

Представители Молдовы на «Евровидении» отметили День независимости Израиля: «Ничего подобного раньше не видели»

КП - Молдовавчера в 18:00
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:25, Ашберн
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Проверка результатов шестого сезона детского "Голоса", напомним, была организована руководством Первого канала после того, как разгорелся скандал из-за победы в финале шоу Микеллы Абрамовой, которая набрала 56,5% голосов, серьезно опередив своих соперников Ержана Максима и Валерия Кузакова.
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Футбол

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На военном полигоне в США заметили российскую зенитную систему С-300. В сети появились спутниковые снимки американского полигона.
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Шоу-бизнес

Вдова Сергея Доренко обнародовала документы о его диагнозе

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Политика

Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами

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Обновлено в 15:09
Общество

В Минприроды прокомментировали вопрос о нормативах сбросов в Байкал

Минприроды считает возможным компромисс в вопросе о нормативах сбросов в Байкал и применении разных критериев к разным районам озера, сообщил РИА Новости директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и Байкала Иван Шмаков.
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Происшествия

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Энергетика

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Общество

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Обновлено в 12:29
Здоровье

Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ

Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
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Дарья Мельникова побрилась налысо

12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено в 13:00
Происшествия

В Татарстане мужчина погиб из-за хлопка при проведении сварочных работ

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Общество

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Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
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Происшествия

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Главу компаний Tesla и SpaceX Илона Маска обязали придти в суд на слушания по делу об оскорблении дайвера из Британии Вернона Ансуорта, который участвовал в операции по спасению детей в тайской пещере.
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В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

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Предложения российских экспертов включены в резолюцию по предупреждению цунами

Российские эксперты на сессии представили ключевые предложения по оперативному реагированию на цунами.
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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