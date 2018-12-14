Экономика
В Ивановской области создана территория опережающего развития «Южа»
В Ивановской области создана территория опережающего развития «Южа»REGNUM13:37
Решение о создании территории опережающего социально-экономического развития «Южа» в городском поселении Южа Южского района Ивановской области подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
REGNUM13:37
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Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев встретился с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским (ФОТО, СТЕНОГРАММА)
Ивановская газета (г. Иваново)06:39
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Финансы
Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%
Банк России объявил о решении повысить ключевую на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых.
Обновлено в 07:17
Экономика
Силуанов: Россия не обещала Белоруссии компенсаций
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что РФ не давала каких-либо обещаний Белоруссии по выплате компенсаций из-за изменения налогового законодательства в России.
Обновлено в 16:37
Экономика
У импортеров возникли проблемы со ввозом алкоголя перед Новым годом
Импортеры алкоголя столкнулись с недостатком акцизных марок, а следовательно, и с невозможностью ввезти необходимое количество спиртного в Россию.
Обновлено в 14:28
Экономика
Российские томаты опустились в цене ниже импортных
Оптовые цены на российские помидоры по итогам девяти месяцев 2018 года впервые оказались ниже, чем на импортные.
Обновлено в 03:09
Экономика
LMVH приобрела оператора отелей Belmond за $3,2 млрд
Общая стоимость акционерного капитала оператора отелей равна $2,6 млрд, а сумма сделки с учетом долгов Belmond составит $3,2 млрд.
Обновлено в 13:41
Экономика
Минприроды прогнозирует дефицит алмазов в России
Обновлено в 10:15
Экономика
Путину рассказали о снижении цен на икру
Обновлено в 08:48
Экономика
Сбербанк открыл ретейлеру «Лента» кредитную линию на 5 млрд рублей
Сбербанк открыл ретейлеру "Лента" невозобновляемую кредитную линию с лимитом в 5 млрд рублей, говорится в материалах "Ленты".
Обновлено в 12:05
Финансы
Китайская экономика продолжает замедляться
Сегодня утром биржевые индексы Азии закрылись со значительным снижением после того, как китайские власти представили статистические данные за ноябрь, которые оказались ниже прогнозов аналитиков.
Обновлено в 06:40
Энергетика
Россия начала закупки газа в Сингапуре
Россия впервые за последние 10 лет импортировала сжиженный природный газ (СПГ), заказчиком выступила госкомпания «Газпром», а топливо доставили из Сингапура.
Обновлено в 12:28
Экономика
Мадуро предложил использовать криптовалюту Petro в расчетах стран АЛБА
Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил использовать венесуэльскую криптовалюту Petro для взаимных расчетов стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА).
Обновлено в 13:48
Экономика
Группа крупнейших независимых НПЗ возобновила работу
13-14 декабря Сбербанк завершил оформление кредитных линий Антипинскому НПЗ и Афипскому НПЗ, поставки нефти на оба предприятия возобновлены, отметил представитель компании.
Обновлено в 05:42
Экономика
Крупнейший алмаз Северной Америки найден на руднике в Канаде
По данным агентства, канадский желтый алмаз занимает седьмое место по размерам среди найденных в этом веке и входит в топ-30 крупнейших драгоценных камней в истории.
Обновлено в 10:25
Экономика
«Аэрофлот» вновь выиграл право на перевозку первых лиц государства
«Аэрофлот» выиграл открытый конкурс специального летного отряда «Россия» на перевозку должностных лиц России и официальных делегаций в 2019 году.
Обновлено в 07:49
Экономика
Johnson & Johnson знала, что ее детская присыпка содержит асбест
Внутренние документы Johnson & Johnson доказывают, что компания знала о периодическом попадании в ее детскую присыпку канцерогенного асбеста, но скрывала эту информацию от регуляторов и общественности.
Обновлено в 12:31