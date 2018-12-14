Экономика

В Ивановской области создали новую территорию опережающего развития
АБН
вчера в 08:39

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития (ТОР) «Южа» в Южском городском поселении Ивановской области. Об этом стало известно в пятницу из соответствующего документа, опубликованного на сайте правительства.
АБНвчера в 08:39

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Медведев утвердил создание новой ТОР в Ивановской области

News.ruвчера в 08:08

Медведев одобрил создание ещё одной ТОР в Ивановской области

RT на русскомвчера в 07:48

Медведев утвердил новую ТОР в Ивановской области

РБКвчера в 06:59

В Ивановской области создали еще одну территорию опережающего развития

РИА Новостивчера в 06:44

Кабмин утвердил создание ТОР «Южа» в Ивановской области

ТАССвчера в 06:43

Дмитрий Медведев встретился со Станиславом Воскресенским

IvanovoNewsвчера в 06:31

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев встретился с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским (ФОТО, СТЕНОГРАММА)

Ивановская газета (г. Иваново)вчера в 06:39
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 13:55, Ашберн
Экономика

Антон Силуанов предложил ввести мораторий на проверки самозанятых

Легализации самозанятых мог бы способствовать мораторий на проверки их деятельности контролирующими органами, заявил зампредседателя правительства, глава Минфина Антон Силуанов.
Обновлено в 06:13
Экономика

Медведев подписал постановление о создании ТОР в Дагестане

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Дагестане территории опережающего развития (ТОР), постановление опубликовано на сайте кабмина в субботу, 15 декабря.
Обновлено вчера в 23:46
Экономика

Россиянам пригрозили дефицитом импортного алкоголя

Импортеры спиртных напитков заявили, что проблемы с переходом на акцизные марки нового образца могут привести к дефициту зарубежного алкоголя в начале 2019 года.
Обновлено в 05:45
Экономика

ЦБ в прогнозе до 2021 года ожидает сохранения антироссийских санкций

Центробанк в базовом прогнозе до 2021 года предполагает сохранение западных санкций в отношении России.
Обновлено вчера в 16:04
Экономика

Рост ВРП Татарстана в 2018 году составит 1,5%, промпроизводства – 1,9%

Рост валового регионального продукта Татарстана по итогам 2018 года составит 1,5%, индекс промышленного производства – 101,9%, сообщил президент республики Рустам Минниханов в субботу.
Обновлено в 04:07
Экономика

Минсельхоз: российские томаты по стоимости сравнялись с импортными

Цены на российские томаты выровнялись по отношению к среднеконтрактным ценам на продукцию, импортируемую из стран дальнего зарубежья.
Обновлено вчера в 13:55
Экономика

Явлинский заявил о грядущих 20 годах стагнации российской экономики

Длительная стагнация российской экономики создает десять угроз для благосостояния страны, считает лидер федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский.
Обновлено в 04:17
Финансы

Госбюджет Японии на 2019 год станет рекордным

Правительство Японии намерено принять рекордный в истории страны бюджет на следующий финансовый год, сообщило 15 декабря японское общественное телевидение NHK.
Обновлено вчера в 23:47
Экономика

Facebook грозит миллиардный штраф из-за утечек данных пользователей

Facebook может получить миллиардный штраф из-за нарушения конфиденциальности данных пользователей, передает CNN.
Обновлено в 04:36
Экономика

Опубликован закон о бюджете Украины на 2019 год

В официальном издании Верховной рады "Голос Украины" опубликован закон № 2629-VIII, который устанавливает бюджет страны на 2019 год.
Обновлено в 02:58
Финансы

В банках Южной Кореи резко вырос объём долларовых депозитов

По итогам 11 месяцев 2018 года объём долларовых депозитов в банках Республики Корея вырос до 75 млрд.
Обновлено в 12:43
Экономика

Bloomberg: темпы роста госдолга США могут стать рекордными с 2012 года

Темпы роста государственного долга США в текущем году могут стать самыми высокими с 2012 года.
Обновлено в 07:49
Экономика

В 2019 году «Укрзализныця» дважды повысит тарифы

Согласно финансовому плану компании «Укрзализныця» на 2019 год, тариф на пассажирские перевозки будет повышен дважды, сообщило 14 декабря информационное агентство «Украинские новости».
Обновлено вчера в 10:39
Энергетика

«Газпром» намерен создать мощности для заправки судов сжиженным газом

ПАО "Газпром" в течение ближайших двух лет планирует создать мощности для заправки судов сжиженным природным газом (СПГ).
Обновлено вчера в 07:45
Экономика

Силуанов: Россия не обещала Белоруссии компенсаций за налоговый маневр

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что РФ не давала каких-либо обещаний Белоруссии по выплате компенсаций из-за изменения налогового законодательства в России.
Обновлено вчера в 16:37
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